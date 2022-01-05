https://ria.ru/20220105/mchs-1766613438.html
Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах
Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах - РИА Новости, 05.01.2022
Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах
Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за гололеда, налипания мокрого снега и снежных заносов, сообщается на сайте главка МЧС по столице. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:49
2022-01-05T10:49
2022-01-05T12:06
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за гололеда, налипания мокрого снега и снежных заносов, сообщается на сайте главка МЧС по столице."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12.00 до 20.00 5 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют горожанам за рулем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
10:49 05.01.2022 (обновлено: 12:06 05.01.2022)
Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за гололеда и снежных заносов