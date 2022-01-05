https://ria.ru/20220105/mchs-1766613438.html

Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах

Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах - РИА Новости, 05.01.2022

Москвичей предупредили о гололеде и снежных заносах

Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за гололеда, налипания мокрого снега и снежных заносов, сообщается на сайте главка МЧС по столице. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:49

2022-01-05T10:49

2022-01-05T12:06

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150992/02/1509920223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a6321f987fe471dc7a7c2708fff0024.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве из-за гололеда, налипания мокрого снега и снежных заносов, сообщается на сайте главка МЧС по столице."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 12.00 до 20.00 5 января в городе Москве ожидается снег, мокрый снег. Местами метель, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, гололедица. Усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют горожанам за рулем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров и перестроений, парковаться вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)