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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220105/leopardy-1766598740.html
В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов
В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 05.01.2022
В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов
Свыше десяти тысяч туристов посетили национальный парк "Земля леопарда" в Приморье за 2021 год — это рекордная цифра за все время существования охраняемой... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:14
2022-01-05T03:22
туризм
общество
владивосток
новости - туризм
фгбу "земля леопарда"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Свыше десяти тысяч туристов посетили национальный парк "Земля леопарда" в Приморье за 2021 год — это рекордная цифра за все время существования охраняемой территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".По его словам, "визитная карточка" учреждения — это экологический маршрут "Тропой леопарда". Туристы проходят по оборудованному участку хвойно-широколиственного леса с информационными стендами, смотровыми площадками и местами для отдыха. Также посетители участвуют в пеших экскурсиях на кластерном участке "Гамовский", который знаменит оленепарком и живописными морскими бухтами. Кроме того, туристы едут в нацпарк, чтобы снять диких животных из фотоукрытий. В увеличении туристического потока свою роль сыграло присоединение к "Земле леопарда" морского заповедника."Новым направлением в 2021 году стали организованные экскурсии по Дальневосточному морскому заповеднику, находящемуся под управлением "Земли леопарда". Они проходили по охраняемой акватории Восточного и Южного участков с посещением островных территорий. Также экскурсии проводились по северному участку заповедника на острове Попова", — отметил представитель нацпарка."Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.
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общество, владивосток, новости - туризм, фгбу "земля леопарда", россия
03:14 05.01.2022 (обновлено: 03:22 05.01.2022)
 
В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов

Свыше десяти тысяч туристов посетили парк "Земля леопарда" в Приморье в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
На территории национального парка Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Свыше десяти тысяч туристов посетили национальный парк "Земля леопарда" в Приморье за 2021 год — это рекордная цифра за все время существования охраняемой территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".

"Земля леопарда" добилась наивысшей за все время своей работы годовой посещаемости. В 2021 году на территориях учреждения побывали более десяти тысяч туристов со всей России. Полученные средства пошли на мероприятия по сохранению дальневосточного леопарда", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, "визитная карточка" учреждения — это экологический маршрут "Тропой леопарда". Туристы проходят по оборудованному участку хвойно-широколиственного леса с информационными стендами, смотровыми площадками и местами для отдыха. Также посетители участвуют в пеших экскурсиях на кластерном участке "Гамовский", который знаменит оленепарком и живописными морскими бухтами. Кроме того, туристы едут в нацпарк, чтобы снять диких животных из фотоукрытий. В увеличении туристического потока свою роль сыграло присоединение к "Земле леопарда" морского заповедника.
"Новым направлением в 2021 году стали организованные экскурсии по Дальневосточному морскому заповеднику, находящемуся под управлением "Земли леопарда". Они проходили по охраняемой акватории Восточного и Южного участков с посещением островных территорий. Также экскурсии проводились по северному участку заповедника на острове Попова", — отметил представитель нацпарка.
"Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.
Леопард - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 03:23
В Приморье на видео сняли "песню" дальневосточного леопарда
 
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