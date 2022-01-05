03:14 05.01.2022 (обновлено: 03:22 05.01.2022)
В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов
Свыше десяти тысяч туристов посетили парк "Земля леопарда" в Приморье в 2021 году
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНа территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае
На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Свыше десяти тысяч туристов посетили национальный парк "Земля леопарда" в Приморье за 2021 год — это рекордная цифра за все время существования охраняемой территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".
"Земля леопарда" добилась наивысшей за все время своей работы годовой посещаемости. В 2021 году на территориях учреждения побывали более десяти тысяч туристов со всей России. Полученные средства пошли на мероприятия по сохранению дальневосточного леопарда", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, "визитная карточка" учреждения — это экологический маршрут "Тропой леопарда". Туристы проходят по оборудованному участку хвойно-широколиственного леса с информационными стендами, смотровыми площадками и местами для отдыха. Также посетители участвуют в пеших экскурсиях на кластерном участке "Гамовский", который знаменит оленепарком и живописными морскими бухтами. Кроме того, туристы едут в нацпарк, чтобы снять диких животных из фотоукрытий. В увеличении туристического потока свою роль сыграло присоединение к "Земле леопарда" морского заповедника.
"Новым направлением в 2021 году стали организованные экскурсии по Дальневосточному морскому заповеднику, находящемуся под управлением "Земли леопарда". Они проходили по охраняемой акватории Восточного и Южного участков с посещением островных территорий. Также экскурсии проводились по северному участку заповедника на острове Попова", — отметил представитель нацпарка.
"Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.
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