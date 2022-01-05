https://ria.ru/20220105/leopardy-1766598740.html

В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов

В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов - РИА Новости, 05.01.2022

В 2021 году "Землю леопарда" в Приморье посетило рекордное число туристов

Свыше десяти тысяч туристов посетили национальный парк "Земля леопарда" в Приморье за 2021 год — это рекордная цифра за все время существования охраняемой... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T03:14

2022-01-05T03:14

2022-01-05T03:22

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ВЛАДИВОСТОК, 3 янв — РИА Новости. Свыше десяти тысяч туристов посетили национальный парк "Земля леопарда" в Приморье за 2021 год — это рекордная цифра за все время существования охраняемой территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Земля леопарда".По его словам, "визитная карточка" учреждения — это экологический маршрут "Тропой леопарда". Туристы проходят по оборудованному участку хвойно-широколиственного леса с информационными стендами, смотровыми площадками и местами для отдыха. Также посетители участвуют в пеших экскурсиях на кластерном участке "Гамовский", который знаменит оленепарком и живописными морскими бухтами. Кроме того, туристы едут в нацпарк, чтобы снять диких животных из фотоукрытий. В увеличении туристического потока свою роль сыграло присоединение к "Земле леопарда" морского заповедника."Новым направлением в 2021 году стали организованные экскурсии по Дальневосточному морскому заповеднику, находящемуся под управлением "Земли леопарда". Они проходили по охраняемой акватории Восточного и Южного участков с посещением островных территорий. Также экскурсии проводились по северному участку заповедника на острове Попова", — отметил представитель нацпарка."Земля леопарда" — это место обитания самой редкой крупной кошки в мире. Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 110 взрослых дальневосточных леопардов.

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общество, владивосток, новости - туризм, фгбу "земля леопарда", россия