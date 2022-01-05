https://ria.ru/20220105/lama-1766296247.html

Лама: 2022 год будет богат благоприятными событиями

Лама: 2022 год будет богат благоприятными событиями - РИА Новости, 05.01.2022

Лама: 2022 год будет богат благоприятными событиями

Буддисты разных школ и регионов встречают Новый год по своим календарям в разные для светского мира даты. Об отношении к мирскому Новому году, к Рождеству... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T12:00

2022-01-05T12:00

2022-01-05T12:00

религия

монголия

снг

дед мороз

санта-клаус

россия

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Буддисты разных школ и регионов встречают Новый год по своим календарям в разные для светского мира даты. Об отношении к мирскому Новому году, к Рождеству Христову и русскому "Старому Новому году", о практике гаданий и предсказаний в буддизме, о том, чего ждать от 2022 года и QR-кодов, и когда закончится пандемия коронавируса, в интервью РИА Новости рассказал почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. Беседовала Ольга Липич.– Когда в этом году буддисты встречают Новый год в соответствии с религиозными традициями?– Нужно помнить о том, что в буддизме выделяют разные течения, разные философские школы. Кроме того, есть целый ряд буддийских стран и регионов, и их культуры самобытны, отличаются присущими только им традициями. Народы этих стран и регионов празднуют Новый год согласно своим лунным календарям, поэтому я не могу назвать один определенный день. А вот дата западного Нового года везде совпадает.– Каково отношение в буддизме сегодня к празднованию светского Нового года (в ночь с 31 декабря на первое января)? Отмечает ли его Далай-лама? А вы?– Светский Новый год не совсем привычен для нас, но в буддийских странах и регионах им не пренебрегают и отмечают его достаточно широко. Его Святейшество Далай-лама не отмечает праздники так, как мы себе представляем, он вообще не устраивает пышных торжеств. Для него все дни одинаковы, и он использует их для духовной практики. Лично я тоже не уделяю особого внимания дням рождения, новому году и подобным празднествам – исключение составляют только даты, которые имеют духовное значение.– А как относится Его Святейшество к Рождеству Христову, учитывая, что за последние века этот праздник стал почти общегражданским, европейским и даже мировым поводом для проявления единения в желании дарить друг другу свет, тепло и радость?– Наряду с Рождеством есть множество других праздников, которые приносят людям свет, радость и счастье и служат поводом проявить добросердечие. Кроме того, если не ошибаюсь, Рождество не отмечают во всем мире. Что касается Его Святейшества, могу с уверенностью сказать, что он уважает все религии и неизменно выступает за межконфессиональное согласие. Наш духовный лидер принял на себя обязательство продвигать гармонию и взаимопонимание в отношениях между крупнейшими религиозными традициями. По его мнению, все основные религии мира в равной степени способны прививать людям такие ценности, как любовь и добросердечие.– Что можно и что нельзя делать последователю буддизма в новогодние и рождественские праздники? Можно ли, если в семье или среди друзей есть небуддисты, вместе с ними наряжать елку, дарить и получать подарки от "западного" Санта-Клауса или "российского" Деда Мороза, желать друг другу счастья?– Буддисты могут дарить миру любовь, доброту и сострадание. Они должны воздерживаться от поступков, противоречащих буддийским принципам. Что касается подарков, почему бы нет? На праздники, принадлежащие к другим религиям, тоже можно дарить и получать подарки. А сколько радости может принести украшение новогодней елки! Так что есть прекрасные новогодние и рождественские традиции и обычаи, которые мы можем разделить с нашими друзьями.– Все ли допустимо есть и пить? Что скажете о шампанском, мясной продукции, катании на лыжах и коньках, посещениях кино, театров, концертах, массовых уличных гуляниях и увеселениях в рождественско-новогодние "каникулы"?– У нас есть религиозные праздники, во время которых мы придерживаемся определенного питания. Чаще всего в дни, имеющие духовное значение, буддисты отказываются от мяса и продуктов животного происхождения. Мирянам в такие дни также рекомендуется воздерживаться от алкоголя и других одурманивающих веществ. Однако в остальном в отношении мирян буддизм не налагает строгих запретов на еду и напитки. Кино, театры и концерты – отличный способ хорошо провести время. Посещать любимые места досуга приятно всегда, не только в новогодние праздники.– Как относятся российские буддисты к Старому Новому году (он отмечается по юлианскому календарю в ночь с 13 на 14 января)?– Мы относимся к этому празднику с уважением, однако не могу сказать, что все буддисты его отмечают. Полагаю, что это зависит от каждого отдельного человека.– Какие уроки извлекли буддисты из пандемии коронавируса и какие итоги 2021 года вы бы выделили как самые важные как для последователей учения Будды, так и для всего человечества?– Пандемия коронавируса еще раз напомнила нам, буддистам, что все в этом мире непостоянно, временно. Каждый из нас отчетливо осознал смысл этого буддийского понятия.– В буддизме используется ли метод гадания для прогнозов на будущее? Что ждет нас в 2022 году – как опасного, трагического, так и хорошего? Когда закончится пандемия, эра болезней?– Есть буддисты, которые очень любят различные гадания, астрологические прогнозы, предсказания и так далее. Я лично не увлекаюсь подобными прогнозами и расчетами. Есть определенные способы предсказания, которые я уважаю и в которые верю. Но я не часто прибегаю к их использованию.Я оптимист и стараюсь смотреть в будущее с надеждой, поэтому верю, что 2022 год будет богат благоприятными событиями. Конечно, в жизни мы время от времени сталкиваемся с препятствиями, и это вполне естественно. Однако я все же верю в лучшее и надеюсь на то, что в следующем году все наладится.– Сформулировано ли в буддийской сангхе какое-то определенное отношение к современным цифровым технологиям, QR-кодам? Используются ли они для организации доступа в дацаны в период эпидемии где-либо, могут ли использоваться? Не опасаетесь ли использования этих технологий для установления тотального контроля над людьми в разных странах?– Насколько мне известно, буддийские храмы и центры не использовали QR-коды. Не думаю, что буду выступать за их введение. Но при этом я не считаю, что с помощью этих технологий можно установить тотальный контроль над людьми в разных странах. На мой взгляд, это невозможно.– Что пожелаете буддистам и россиянам иных вероисповеданий в новом году?– Я желаю каждому живому существу всегда быть счастливым и здоровым. Пусть все ваши молитвы и пожелания исполняются. Пусть наступающий новый год будет полон новых благих начинаний, новых свершений и новых целей. Проведите его под девизом "Новый год – новый я!".

https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766285248.html

https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766284037.html

https://ria.ru/20211231/zastole-1766273759.html

https://ria.ru/20211231/prazdnik-1766169574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

монголия, снг, дед мороз, санта-клаус, россия