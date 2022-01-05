https://ria.ru/20220105/kuznetsova-1766632411.html

Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов

Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов - РИА Новости, 05.01.2022

Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов

Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения, заявила вице-спикер Госдумы Анна РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T14:29

2022-01-05T14:29

2022-01-05T15:24

госдума рф

анна кузнецова

кострома

убийство пятилетней девочки в костроме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167647_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ef2e00ea776f53dbed580f6fee7abc0b.jpg

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию."Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам и школам), исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов, доступа к интернету", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.По ее словам, важно понять и причины, почему за 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних "выросло почти вдвое - на 79%". Также, считает парламентарий, необходимо как можно скорее принять закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Госдума в конце декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления."Глубокие соболезнования родителям, родственникам погибшей 5-летней девочки в Костроме. Нелюди, совершившие преступление, должны быть наказаны самым строжайшим образом", - добавила Кузнецова.

https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, анна кузнецова, кострома, убийство пятилетней девочки в костроме