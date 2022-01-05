Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220105/kuznetsova-1766632411.html
Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов
Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов - РИА Новости, 05.01.2022
Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов
Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения, заявила вице-спикер Госдумы Анна РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:29
2022-01-05T15:24
госдума рф
анна кузнецова
кострома
убийство пятилетней девочки в костроме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167647_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_ef2e00ea776f53dbed580f6fee7abc0b.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию."Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам и школам), исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов, доступа к интернету", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.По ее словам, важно понять и причины, почему за 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних "выросло почти вдвое - на 79%". Также, считает парламентарий, необходимо как можно скорее принять закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Госдума в конце декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления."Глубокие соболезнования родителям, родственникам погибшей 5-летней девочки в Костроме. Нелюди, совершившие преступление, должны быть наказаны самым строжайшим образом", - добавила Кузнецова.
https://ria.ru/20220105/ubiystvo-1766634997.html
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762167647_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_162e2d923870e7bafada211f223e4654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, анна кузнецова, кострома, убийство пятилетней девочки в костроме
14:29 05.01.2022 (обновлено: 15:24 05.01.2022)
 
Кузнецова призвала исключить возможность досрочного освобождения педофилов

Кузнецова призвала исключить возможность УДО педофилов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Необходимо ввести пожизненный административный надзор за педофилами и исключить возможность их условно-досрочного освобождения, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, комментируя убийство пятилетней девочки в Костроме.
Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка, тело потерпевшей нашли в комнате одного из общежитий Костромы. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию.
Подозреваемые в убийстве девочки в Костромской области
14:56
Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
"Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение (браслеты, позволяющие отслеживать приближение, например, к детским садам и школам), исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов, доступа к интернету", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.
По ее словам, важно понять и причины, почему за 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних "выросло почти вдвое - на 79%". Также, считает парламентарий, необходимо как можно скорее принять закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Госдума в конце декабря 2021 года приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет. Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
"Глубокие соболезнования родителям, родственникам погибшей 5-летней девочки в Костроме. Нелюди, совершившие преступление, должны быть наказаны самым строжайшим образом", - добавила Кузнецова.
 
Госдума РФАнна КузнецоваКостромаУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров