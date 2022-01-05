https://ria.ru/20220105/kredit-1766454450.html

Не для радости: с какими кредитами лучше не связываться

Эксперт рассказала, с какими кредитами лучше не связываться - РИА Новости, 05.01.2022

Не для радости: с какими кредитами лучше не связываться

Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами. О том, от каких кредитов лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T03:15

2022-01-05T03:15

2022-01-05T03:15

общество

деньги

кредит

общероссийский народный фронт

россия

вакцинация россиян от covid-19

евгения лазарева

банки

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами. О том, от каких кредитов лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Более 80 процентов клиентов банков не читают кредитный договор перед его подписанием, а почти треть заемщиков не оценивают своих реальных возможностей по погашению займа, сказал эксперт. При этом сейчас в России происходит бум потребительского кредитования.Чтобы снизить уровень закредитованности, нужен рост реальных располагаемых доходов, что трудно осуществить в условиях пандемии. Поэтому уберечься от дефолта может только концепция разумного потребления, считает Лазарева.Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме". Как правило, это мошенничество.Помимо этого, специалист рекомендует избегать кредитов на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия.

https://ria.ru/20211228/tsessiya-1765733045.html

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общество, деньги, кредит, общероссийский народный фронт, россия, вакцинация россиян от covid-19, евгения лазарева, банки