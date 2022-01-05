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Не для радости: с какими кредитами лучше не связываться
Эксперт рассказала, с какими кредитами лучше не связываться - РИА Новости, 05.01.2022
Не для радости: с какими кредитами лучше не связываться
Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами. О том, от каких кредитов лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T03:15
2022-01-05T03:15
общество
деньги
кредит
общероссийский народный фронт
россия
вакцинация россиян от covid-19
евгения лазарева
банки
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами. О том, от каких кредитов лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Более 80 процентов клиентов банков не читают кредитный договор перед его подписанием, а почти треть заемщиков не оценивают своих реальных возможностей по погашению займа, сказал эксперт. При этом сейчас в России происходит бум потребительского кредитования.Чтобы снизить уровень закредитованности, нужен рост реальных располагаемых доходов, что трудно осуществить в условиях пандемии. Поэтому уберечься от дефолта может только концепция разумного потребления, считает Лазарева.Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме". Как правило, это мошенничество.Помимо этого, специалист рекомендует избегать кредитов на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия.
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общество, деньги, кредит, общероссийский народный фронт, россия, вакцинация россиян от covid-19, евгения лазарева, банки
03:15 05.01.2022
 
Эксперт рассказала, с какими кредитами лучше не связываться

Эксперт Лазарева: не следует брать кредиты на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Случается, что получение займа заканчивается большими проблемами. О том, от каких кредитов лучше воздержаться, рассказала агентству "Прайм" руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Более 80 процентов клиентов банков не читают кредитный договор перед его подписанием, а почти треть заемщиков не оценивают своих реальных возможностей по погашению займа, сказал эксперт. При этом сейчас в России происходит бум потребительского кредитования.
"Наши исследования в разные годы показывали, что более 80 процентов потребителей не читают договор перед подписанием, а почти треть заемщиков не оценивают своих возможностей, прежде чем взять деньги взаймы. Люди забывают прописную истину: "Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда"", — пояснила Лазарева.
Чтобы снизить уровень закредитованности, нужен рост реальных располагаемых доходов, что трудно осуществить в условиях пандемии. Поэтому уберечься от дефолта может только концепция разумного потребления, считает Лазарева.
Эксперт предостерегла от взятия валютных займов, а также кредитов на товары и услуги и товары, которые предлагают на акционных презентациях разных клиник, салонов красоты, языковых школ или мастера-самозванцы "по специальной госпрограмме". Как правило, это мошенничество.
Помимо этого, специалист рекомендует избегать кредитов на свадьбы, юбилеи, развлечения и путешествия.
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ОбществоДеньгиКредитОбщероссийский народный фронтРоссияВакцинация россиян от COVID-19Евгения ЛазареваБанки
 
 
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