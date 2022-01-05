https://ria.ru/20220105/krazha-1764750011.html

"Поймай, если сможешь". Кто стоит за самыми громкими ограблениями банков

"Поймай, если сможешь". Кто стоит за самыми громкими ограблениями банков - РИА Новости, 05.01.2022

"Поймай, если сможешь". Кто стоит за самыми громкими ограблениями банков

Сотрудники кредитных организаций ежедневно выполняют сотни финансовых операций, и некоторые специалисты зачастую не могут устоять перед соблазном сбежать с... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T08:00

2022-01-05T08:00

2022-01-05T08:30

происшествия

альфа-банк

грузия

россельхозбанк

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Сотрудники кредитных организаций ежедневно выполняют сотни финансовых операций, и некоторые специалисты зачастую не могут устоять перед соблазном сбежать с чужими деньгами. Такие преступления продумываются до мелочей, однако скрыться от следствия это, как правило, не помогает. О громких банковских кражах в России — в материале РИА Новости.Конструктивный диалогКрасноярские силовики несколько недель искали кассира ачинского отделения Альфа-банка Анну Григорьеву, подозреваемую в краже 23 миллионов рублей. Третьего декабря 2021-го она вытащила из банковского сейфа 13 миллионов рублей, почти по 50 тысяч долларов и евро.О пропаже узнали только спустя три дня. В выходные — 4 и 5 декабря — отделение не работало.Тогда же хватились и кассира. Видеокамеры зафиксировали, что ночью 7 декабря она покинула квартиру. На связь больше не выходила.По словам родных и друзей, Григорьева сильно задолжала букмекерским конторам, потому и решилась на преступление. Перед этим поссорилась с мужем, даже пыталась покончить с собой. Анну объявили в федеральный розыск. Однако в середине декабря она сама сдалась полицейским."Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой осведомлена о ее местонахождении, — сообщили в МВД России. — Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. Она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию".На допросе Григорьева рассказала, что якобы отдала деньги угрожавшим ей людям, но описать их внешность не смогла.Сейчас она в СИЗО, а следователи собирают доказательства по уголовной статье "Присвоение или растрата". Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Задержали и мужа Григорьевой. По версии следствия, он причастен к преступлению.Оперативники обнаружили часть похищенных денег: два миллиона рублей Григорьева спрятала в тайнике, оборудованном в гараже. Еще 180 с лишним тысяч нашли у ее родственников."Удачная" афераВ декабре 2012-го из новосибирского отделения банка "Русский стандарт" похитили более 20 миллионов рублей: перевели на несколько банковских карт, оформленных на подставных лиц, а затем обналичили в разных городах. При этом исчезла 23-летняя кассир Екатерина Маркова. Ее-то и заподозрили в краже.Вскоре выяснилось, что после смены она прихватила с собой и дневную выручку — 730 тысяч рублей, чуть более тысячи долларов и евро. А в хранилище сдала мешки, набитые бумагой.Уголовное дело завели по статьям "Мошенничество" и "Присвоение или растрата". Аферистку объявили в федеральный розыск. Полицейские не исключают, что у нее были сообщники. Задержать никого пока не удалось."Бонни и Клайд" из СалаватаНе менее громким стало уголовное дело Луизы Хайруллиной и ее мужа Марата. В мае 2019-го кассир вынесла из отделения Россельхозбанка в Салавате более 25 миллионов рублей. Журналисты окрестили парочку башкирскими Бонни и Клайдом.Оказалось, Марат увлекался азартными играми и проигрывал крупные суммы. Именно его долги, по мнению силовиков, и стали причиной кражи.Хайруллины подались в бега. Вместе с ними исчезли двое малолетних детей. На след преступников вышли только через полтора месяца: одна из дочерей Луизы позвонила дедушке, а его телефон прослушивали. Эксперты установили, что звонок из Казани. Семья пряталась на съемной квартире, где их вскоре задержали.Марата оставили под подпиской о невыезде, Луизу отправили в СИЗО. На допросе она призналась, что задумал аферу супруг, который позже забрал все деньги. Осенью 2020-го Салаватский городской суд приговорил Хайруллину к пяти годам колонии общего режима. Ее муж получил шесть лет."Компенсация" перед увольнениемВ мае 2017-го сотрудники волгоградского отделения Бинбанка недосчитались 13 миллионов рублей. Подозрение сразу же пало на 43-летнюю Екатерину Ониани, кассира. Накануне она написала заявление об уходе. А в день, когда пропали деньги, должна была передать дела коллегам.Телефон Екатерины был недоступен, съемная квартира — пуста. Полицейские выяснили: незадолго до увольнения Ониани забрала из школы документы детей, сказав директору, что собирается в другую страну. Ее супруг перед этим тоже уехал — на родину в Грузию.Следователи возбудили дело по статье "Кража в особо крупном размере", кассира объявили сперва в федеральный, а затем в международный розыск. По данным МВД, деньги украли в пятницу — в последний рабочий день Екатерины. Выходных ей хватило, чтобы сбежать.По мнению силовиков, Ониани, скорее всего, скрывается в Грузии. Если преступницу поймают и экстрадируют в Россию, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

грузия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кассир вынесла деньги из банка в Ачинске. Кадры МВД РФ ГУМВД по Красноярскому краю опубликовало ориентировку на кассира финансового учреждения, подозреваемую в хищении 15 миллионов рублей и нескольких десятков тысяч долларов США и европейской валюты, сообщает пресс-служба краевого главка ведомства. 2022-01-05T08:00 true PT0M36S

Задержана подозреваемая в хищении кассир Луиза Хайруллина. Съемка МВД Задержана кассир Луизы Хайруллиной, подозреваемая в хищении 23 миллионов рублей у банка в Салавате. Женщину обнаружили на съемной квартире в Казани. 2022-01-05T08:00 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, альфа-банк, грузия, россельхозбанк, россия