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"В России не ты кормишь кота, а он тебя". Мейн-кун Кефир шокировал американцев
Американцев поразило фото кота из России по кличке Кефир - РИА Новости, 05.01.2022
"В России не ты кормишь кота, а он тебя". Мейн-кун Кефир шокировал американцев
Фотографии живущего в России мейн-куна по кличке Кефир удивили пользователей американского форума Reddit. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:11
2022-01-05T23:00
в мире
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коты
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фотографии живущего в России мейн-куна по кличке Кефир удивили пользователей американского форума Reddit.На снимке хозяйка держит руках огромного белого кота, причем создается впечатление, что ей это дается нелегко.Размеры животного стали поводом для шуток среди комментаторов. Так, один из них под ником ZeBogeyman предположил, что это "не кот, а муж-оборотень хозяйки"."В России не ты кормишь кота, а он тебя", — иронизирует ProfessorMomCPA."Мадам, у меня для вас плохие новости. Это не кот, это кровожадный демон из другого измерения", — заключил Autodidact2.Тем не менее многие пользователи сошлись во мнении, что животное кажется таким огромным из-за ракурса."Хотя перспектива делает его крупнее, чем он есть на самом деле, это все равно огромная кошка", — считает Thatoneguywhofailed.Большинство комментаторов просто выразили восхищение не только размерами кота, но и его пушистой шерстью.
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в мире, сша, коты, россия
10:11 05.01.2022 (обновлено: 23:00 05.01.2022)
 
Американцев поразило фото кота из России по кличке Кефир

Пользователи Reddit разгадали загадку большого кота из России по кличке Кефир

© Фото : @yuliyamnnФотография из Instagram-аккаунта yuliyamnn
Фотография из Instagram-аккаунта yuliyamnn - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : @yuliyamnn
Фотография из Instagram-аккаунта yuliyamnn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фотографии живущего в России мейн-куна по кличке Кефир удивили пользователей американского форума Reddit.
На снимке хозяйка держит руках огромного белого кота, причем создается впечатление, что ей это дается нелегко.
Размеры животного стали поводом для шуток среди комментаторов. Так, один из них под ником ZeBogeyman предположил, что это "не кот, а муж-оборотень хозяйки".

"Да это настоящий горный лев, а не кот", — написал GoredonTheDestroyer.

"В России не ты кормишь кота, а он тебя", — иронизирует ProfessorMomCPA.
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"Мадам, у меня для вас плохие новости. Это не кот, это кровожадный демон из другого измерения", — заключил Autodidact2.
Тем не менее многие пользователи сошлись во мнении, что животное кажется таким огромным из-за ракурса.

"Быть может, фото было сделано на широкоугольный объектив", — допустил MikeAndTheNiceGuys.

"Хотя перспектива делает его крупнее, чем он есть на самом деле, это все равно огромная кошка", — считает Thatoneguywhofailed.
Большинство комментаторов просто выразили восхищение не только размерами кота, но и его пушистой шерстью.
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