https://ria.ru/20220105/kot-1766609464.html

"В России не ты кормишь кота, а он тебя". Мейн-кун Кефир шокировал американцев

Американцев поразило фото кота из России по кличке Кефир - РИА Новости, 05.01.2022

"В России не ты кормишь кота, а он тебя". Мейн-кун Кефир шокировал американцев

Фотографии живущего в России мейн-куна по кличке Кефир удивили пользователей американского форума Reddit. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:11

2022-01-05T10:11

2022-01-05T23:00

в мире

сша

коты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766609648_0:43:700:437_1920x0_80_0_0_03ac6f4dd60e277fab1500aa3a71ca9d.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Фотографии живущего в России мейн-куна по кличке Кефир удивили пользователей американского форума Reddit.На снимке хозяйка держит руках огромного белого кота, причем создается впечатление, что ей это дается нелегко.Размеры животного стали поводом для шуток среди комментаторов. Так, один из них под ником ZeBogeyman предположил, что это "не кот, а муж-оборотень хозяйки"."В России не ты кормишь кота, а он тебя", — иронизирует ProfessorMomCPA."Мадам, у меня для вас плохие новости. Это не кот, это кровожадный демон из другого измерения", — заключил Autodidact2.Тем не менее многие пользователи сошлись во мнении, что животное кажется таким огромным из-за ракурса."Хотя перспектива делает его крупнее, чем он есть на самом деле, это все равно огромная кошка", — считает Thatoneguywhofailed.Большинство комментаторов просто выразили восхищение не только размерами кота, но и его пушистой шерстью.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/kot-1751635166.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, коты, россия