https://ria.ru/20220105/kostroma-1766614885.html

Шокирующие кадры из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме

Опубликовано видео из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме - РИА Новости, 05.01.2022

Шокирующие кадры из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме

Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты, где проживали подозреваемые в убийстве девочки в Костроме. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:03

2022-01-05T11:03

2022-01-05T15:45

происшествия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты, где проживали подозреваемые в убийстве девочки в Костроме.Пятилетний ребенок пропал во время прогулки на улице Северной Правды в Костроме. Двое неизвестных мужчин схватили ее и скрылись.Поисками девочки занимались сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры из отряда "Лиза Алерт". В результате им удалось задержать подозреваемых, которые признались в убийстве. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из местных общежитий.СК будет просить суд отправить подозреваемых под стражу. Против них завели уголовное дело.

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/kostroma-1766610221.html

кострома

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Кадры из квартиры в Костроме, где было найдено тело ребенка В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки. Двое мужчин, признавшихся в убийстве ребенка, были судимы, в том числе один из них – за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором. 2022-01-05T11:03 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), поисковый отряд "лиза алерт"