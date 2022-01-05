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Шокирующие кадры из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме
Опубликовано видео из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме - РИА Новости, 05.01.2022
Шокирующие кадры из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме
Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты, где проживали подозреваемые в убийстве девочки в Костроме. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:03
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происшествия
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты, где проживали подозреваемые в убийстве девочки в Костроме.Пятилетний ребенок пропал во время прогулки на улице Северной Правды в Костроме. Двое неизвестных мужчин схватили ее и скрылись.Поисками девочки занимались сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры из отряда "Лиза Алерт". В результате им удалось задержать подозреваемых, которые признались в убийстве. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из местных общежитий.СК будет просить суд отправить подозреваемых под стражу. Против них завели уголовное дело.
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/kostroma-1766610221.html
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РИА Новости
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4.7
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Кадры из квартиры в Костроме, где было найдено тело ребенка
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки. Двое мужчин, признавшихся в убийстве ребенка, были судимы, в том числе один из них – за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором.
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353
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происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), поисковый отряд "лиза алерт"
11:03 05.01.2022 (обновлено: 15:45 05.01.2022)
 
Опубликовано видео из комнаты, где жили убийцы девочки в Костроме

СК опубликовал видео из комнаты, где жили убийцы пятилетней девочки в Костроме

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал видео из комнаты, где проживали подозреваемые в убийстве девочки в Костроме.
Пятилетний ребенок пропал во время прогулки на улице Северной Правды в Костроме. Двое неизвестных мужчин схватили ее и скрылись.
Поисками девочки занимались сотрудники Следственного комитета, полицейские и волонтеры из отряда "Лиза Алерт". В результате им удалось задержать подозреваемых, которые признались в убийстве. Тело ребенка обнаружили в комнате одного из местных общежитий.
СК будет просить суд отправить подозреваемых под стражу. Против них завели уголовное дело.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Вчера, 10:18В России
Видео похищения девочки в Костроме опубликовали в Сети
 
ПроисшествияКостромаСледственный комитет России (СК РФ)Поисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
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