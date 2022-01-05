https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766667388.html

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.01.2022

Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом будет зафиксирован во Франции в среду – 335 тысяч случаев за последние сутки, сообщил министр... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:24

2022-01-05T20:24

2022-01-05T20:41

распространение коронавируса

в мире

франция

коронавирус covid-19

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096659_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_002def30ec2f6e3278611a25a331c65b.jpg

ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом будет зафиксирован во Франции в среду – 335 тысяч случаев за последние сутки, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран."(Санитарное агентство) Santé Publique сообщит цифры вечером, но по памяти, сегодня было 335 тысяч новых случаев заражения в нашей стране", - сказал Веран во время дебатов в Нацсобрании Франции по законопроекту о вакцинных пропусках.Во вторник было выявлено более 271 тысячи заболевших за 24 часа, что тоже было рекордным показателем.

https://ria.ru/20220105/omikron-1766651869.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, коронавирус covid-19, здоровье - общество