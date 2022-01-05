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Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.01.2022
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом будет зафиксирован во Франции в среду – 335 тысяч случаев за последние сутки, сообщил министр... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:24
2022-01-05T20:24
2022-01-05T20:41
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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Новый антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом будет зафиксирован во Франции в среду – 335 тысяч случаев за последние сутки, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран."(Санитарное агентство) Santé Publique сообщит цифры вечером, но по памяти, сегодня было 335 тысяч новых случаев заражения в нашей стране", - сказал Веран во время дебатов в Нацсобрании Франции по законопроекту о вакцинных пропусках.Во вторник было выявлено более 271 тысячи заболевших за 24 часа, что тоже было рекордным показателем.
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в мире, франция, коронавирус covid-19, здоровье - общество
20:24 05.01.2022 (обновлено: 20:41 05.01.2022)
Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Рекордные около 335 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки во Франции