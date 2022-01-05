Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766622371.html
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 05.01.2022
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах
Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T12:33
2022-01-05T17:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_149:0:2552:1352_1920x0_80_0_0_0808b88f4aaca382c44b36392704a37f.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями.При этом максимальные показатели заболеваемости, как и раньше, фиксируются среди лиц старше 65 лет.Попова обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус, особо подчеркнув, что во время новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях нужно четко соблюдать ограничительные меры.За минувшие сутки в России выявили около 15,8 тысячи случаев COVID-19, умерли 828 человек, выписались после лечения 25,5 тысячи. Общее число инфицированных превышает 10,5 миллиона, 313 тысяч из них спасти не удалось. Выздоровели за все время пандемии 9,6 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/koronavirus-1766620245.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_133:0:2579:1835_1920x0_80_0_0_ebb7412d73289a7f7ea3b9e69c69b40d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:33 05.01.2022 (обновлено: 17:42 05.01.2022)
 
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах

Глава Роспотребнадзора Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Медицинский работник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями.
"По итогам 52-й недели во всех 85 субъектах страны отмечается снижение заболеваемости, при этом превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 45 регионах", — приводит слова Поповой пресс-служба ведомства.
При этом максимальные показатели заболеваемости, как и раньше, фиксируются среди лиц старше 65 лет.
Попова обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус, особо подчеркнув, что во время новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях нужно четко соблюдать ограничительные меры.
За минувшие сутки в России выявили около 15,8 тысячи случаев COVID-19, умерли 828 человек, выписались после лечения 25,5 тысячи. Общее число инфицированных превышает 10,5 миллиона, 313 тысяч из них спасти не удалось. Выздоровели за все время пандемии 9,6 миллиона человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Врач в палате интенсивной терапии отделения для лечения пациентов с Covid-19 в больнице №2 Тамбова - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
12:10В России
В России выявили 15,7 тысячи новых случаев COVID
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 12:07
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в Казахстане
01:23Несколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работу
01:20Минобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитиях
01:19В Госдуме призвали вернуть смертную казнь
01:17Посол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"
01:15Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничества
01:08МИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствия
01:04В Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в Казахстан
01:00Госдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанности
00:51Израильская армия обстреляла сирийскую провинцию Кунейтра
00:47МИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народа
00:35КНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракеты
00:32ОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силы
00:15В России начинаются Святки
00:10Армянская церковь отмечает один из самых необычных праздников
00:05Православные отмечают Сочельник
00:00Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки города
23:51В Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовиками
23:47В Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричеством
23:46СМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров
Лента новостейМолния
Эксперт спрогнозировал рост доллара из-за ситуации в КазахстанеНесколько сайтов госорганов Казахстана снова прекратили работуМинобрнауки Казахстана попросил усилить безопасность в общежитияхВ Госдуме призвали вернуть смертную казньПосол Украины: Берлин будет пытаться реанимировать "нормандский формат"Эксперт назвал актуальные в новогодние праздники виды мошенничестваМИД призвал россиян в Казахстане укрыться в домах с запасами продовольствияВ Госдуме рассказали, что требуется для введения сил ОДКБ в КазахстанГосдеп осудил насилие в Казахстане и призвал к сдержанностиИзраильская армия обстреляла сирийскую провинцию КунейтраМИД Казахстана заявил, что продолжит обеспечивать права всего народаКНДР сообщила об испытании сверхзвуковой ракетыОДКБ решила направить в Казахстан миротворческие силыВ России начинаются СвяткиАрмянская церковь отмечает один из самых необычных праздниковПравославные отмечают СочельникЖителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц из-за зачистки городаВ Алма-Ате протестующие вступили в перестрелку с силовикамиВ Алма-Ате опровергли данные о возможных перебоях с водой и электричествомСМИ сообщили о планируемой масштабной "зачистке" Алма-Аты от мародеров