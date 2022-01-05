https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766622371.html

Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах

Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 05.01.2022

Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах

Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T12:33

2022-01-05T12:33

2022-01-05T17:42

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_149:0:2552:1352_1920x0_80_0_0_0808b88f4aaca382c44b36392704a37f.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями.При этом максимальные показатели заболеваемости, как и раньше, фиксируются среди лиц старше 65 лет.Попова обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус, особо подчеркнув, что во время новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях нужно четко соблюдать ограничительные меры.За минувшие сутки в России выявили около 15,8 тысячи случаев COVID-19, умерли 828 человек, выписались после лечения 25,5 тысячи. Общее число инфицированных превышает 10,5 миллиона, 313 тысяч из них спасти не удалось. Выздоровели за все время пандемии 9,6 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220105/koronavirus-1766620245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19