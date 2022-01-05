https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766622371.html
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 05.01.2022
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах
Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T12:33
2022-01-05T12:33
2022-01-05T17:42
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Во всех регионах России отмечается снижение заболеваемости COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на селекторном совещании с региональными управлениями.При этом максимальные показатели заболеваемости, как и раньше, фиксируются среди лиц старше 65 лет.Попова обратила особое внимание на недопустимость снижения охватов тестирования на коронавирус, особо подчеркнув, что во время новогодних каникул и массового скопления людей на праздничных мероприятиях нужно четко соблюдать ограничительные меры.За минувшие сутки в России выявили около 15,8 тысячи случаев COVID-19, умерли 828 человек, выписались после лечения 25,5 тысячи. Общее число инфицированных превышает 10,5 миллиона, 313 тысяч из них спасти не удалось. Выздоровели за все время пандемии 9,6 миллиона человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/koronavirus-1766620245.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:33 05.01.2022 (обновлено: 17:42 05.01.2022)
Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах
Глава Роспотребнадзора Попова отметила снижение заболеваемости COVID-19 в регионах