https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766619111.html

В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022

В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 713 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 529 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:55

2022-01-05T11:55

2022-01-05T11:55

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 713 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 529 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выявлено 2307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 713 человек. На ИВЛ находятся 529 человек",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в городе выздоровели ещё 2648 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 880 499. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766617734.html

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