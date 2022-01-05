https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766619111.html
В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022
В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 713 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 529 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:55
2022-01-05T11:55
2022-01-05T11:55
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здоровье - общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 713 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 529 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выявлено 2307 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 713 человек. На ИВЛ находятся 529 человек",- говорится в сообщении.Также отмечается, что в городе выздоровели ещё 2648 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 880 499. В столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19
В Москве за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 713 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 529 человек