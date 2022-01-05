https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766617398.html
В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022
В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19
За сутки в России выписан 25 581 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 600 728 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:36
2022-01-05T11:36
2022-01-05T11:39
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в России выписан 25 581 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 600 728 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 600 728", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2648 человек, в Санкт-Петербурге - 1414, в Подмосковье - 1409.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:36 05.01.2022 (обновлено: 11:39 05.01.2022)
В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19
За сутки в России выписали 25 581 человек после COVID-19