https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766617398.html

В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022

В России за сутки выписали 25 581 человек после COVID-19

За сутки в России выписан 25 581 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 600 728 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:36

2022-01-05T11:36

2022-01-05T11:39

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в России выписан 25 581 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 600 728 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 581 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 600 728", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 2648 человек, в Санкт-Петербурге - 1414, в Подмосковье - 1409.

https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766616755.html

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