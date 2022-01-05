https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766617106.html
В России за сутки умерли 828 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 828 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022
В России за сутки умерли 828 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 828 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 313 015, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:35
2022-01-05T11:35
2022-01-05T11:35
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 828 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 313 015, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 828 смертей... За весь период по России умерло 313 015 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксирована 71 смерть, в Санкт-Петербурге - 61, в Подмосковье - 41.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки умерли 828 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 828 пациентов с COVID-19