https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766616867.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:33

2022-01-05T11:33

2022-01-05T11:40

распространение коронавируса

магаданская область

камчатский край

республика калмыкия

здоровье - общество

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Камчатский край - 0,03%, 3. Республика Калмыкия, Магаданская область - 0,04% ", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220104/koronavirus-1766536240.html

магаданская область

камчатский край

республика калмыкия

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магаданская область, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии