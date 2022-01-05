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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:33
2022-01-05T11:33
2022-01-05T11:40
распространение коронавируса
магаданская область
камчатский край
республика калмыкия
здоровье - общество
здоровье
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Нулевой темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Чукотском автономном округе, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва, Камчатский край - 0,03%, 3. Республика Калмыкия, Магаданская область - 0,04% ", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220104/koronavirus-1766536240.html
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магаданская область, камчатский край, республика калмыкия, здоровье - общество, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 05.01.2022 (обновлено: 11:40 05.01.2022)
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Нулевой темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Чукотском автономном округе