11:32 05.01.2022 (обновлено: 12:55 05.01.2022)
В России зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19 за сутки
За сутки в России зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19
Медицинские работники
"За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 772 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1396 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне зарегистрировали 15 903 инфицированных — это минимальные показатели с 17 июня. Темп прироста, как и накануне, составил 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 585 984 человека.
Умерли за день 828 человек (днем ранее — 834), общее число летальных исходов достигло 313 015. Выписался после лечения 25 581 пациент, за все время выздоровели 9 600 728.
Больше всего заразившихся Москве — 2307 (днем ранее было 1967), Санкт-Петербурге — 1273, Подмосковье — 775, Краснодарском крае — 415, Челябинской области — 400, Свердловской — 395, Пермском крае — 349, Алтайском — 319, Красноярском — 318, Новосибирской области — 291.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — трое заболевших, на Камчатке и в Магаданской области их по шесть, а в Туве — девять. На Чукотке прироста заболеваемости нет.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 290 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.