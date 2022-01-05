https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766616755.html

В России зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19 за сутки

В России зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19 за сутки - РИА Новости, 05.01.2022

В России зафиксировали 15 772 новых случая COVID-19 за сутки

В России второй день подряд выявляют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:32

2022-01-05T11:32

2022-01-05T12:55

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. В России второй день подряд выявляют меньше 16 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки <…> подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 15 772 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1396 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне зарегистрировали 15 903 инфицированных — это минимальные показатели с 17 июня. Темп прироста, как и накануне, составил 0,15 процента. А в целом с начала пандемии в России заразились коронавирусом 10 585 984 человека.Умерли за день 828 человек (днем ранее — 834), общее число летальных исходов достигло 313 015. Выписался после лечения 25 581 пациент, за все время выздоровели 9 600 728.Больше всего заразившихся Москве — 2307 (днем ранее было 1967), Санкт-Петербурге — 1273, Подмосковье — 775, Краснодарском крае — 415, Челябинской области — 400, Свердловской — 395, Пермском крае — 349, Алтайском — 319, Красноярском — 318, Новосибирской области — 291. Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — трое заболевших, на Камчатке и в Магаданской области их по шесть, а в Туве — девять. На Чукотке прироста заболеваемости нет.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 290 миллионов инфицированных, 5,4 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766603310.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220104/rospotrebnadzor-1766576112.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19