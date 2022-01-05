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Неужели скоро? Россиянам дали надежду на окончание эпидемии коронавируса
Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России - РИА Новости, 05.01.2022
Неужели скоро? Россиянам дали надежду на окончание эпидемии коронавируса
Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T07:25
2022-01-05T07:25
2022-01-05T07:25
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
владимир болибок
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.По его словам, важно при этом, чтобы случаи в стране фиксировали не постоянно, а только периодически.Ученый отметил, что говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма преждевременно.Болибок заключил, что из-за недостаточного количества привитых ситуация с коронавирусом в России может развиваться тяжелее, чем в других государствах.
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок
Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
Иммунолог Болибок: эпидемия COVID-19 закончится при снижении периодичности новых случаев