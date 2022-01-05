https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766603310.html

Неужели скоро? Россиянам дали надежду на окончание эпидемии коронавируса

Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России - РИА Новости, 05.01.2022

Неужели скоро? Россиянам дали надежду на окончание эпидемии коронавируса

Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T07:25

2022-01-05T07:25

2022-01-05T07:25

распространение коронавируса

общество

здоровье

россия

коронавирус covid-19

владимир болибок

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.По его словам, важно при этом, чтобы случаи в стране фиксировали не постоянно, а только периодически.Ученый отметил, что говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма преждевременно.Болибок заключил, что из-за недостаточного количества привитых ситуация с коронавирусом в России может развиваться тяжелее, чем в других государствах.

https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html

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общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок