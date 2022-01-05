Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766603310.html
Неужели скоро? Россиянам дали надежду на окончание эпидемии коронавируса
Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России - РИА Новости, 05.01.2022
Неужели скоро? Россиянам дали надежду на окончание эпидемии коронавируса
Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T07:25
2022-01-05T07:25
распространение коронавируса
общество
здоровье
россия
коронавирус covid-19
владимир болибок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:139:3000:1827_1920x0_80_0_0_f060010bc6ab9fdb53e3c4be03bf6978.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.По его словам, важно при этом, чтобы случаи в стране фиксировали не постоянно, а только периодически.Ученый отметил, что говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма преждевременно.Болибок заключил, что из-за недостаточного количества привитых ситуация с коронавирусом в России может развиваться тяжелее, чем в других государствах.
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269639_0:0:2720:2040_1920x0_80_0_0_44b21c952901ff3051b9ff806d0f5b1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье, россия, коронавирус covid-19, владимир болибок
07:25 05.01.2022
 
Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России

Иммунолог Болибок: эпидемия COVID-19 закончится при снижении периодичности новых случаев

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Окончание пандемии возможно только при заметном снижении числа регистрируемых случаев COVID-19, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
По его словам, важно при этом, чтобы случаи в стране фиксировали не постоянно, а только периодически.
"Это будет означать, что эпидемия в России закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно", — рассказал Болибок.
Ученый отметил, что говорить о возможном ухудшении ситуации из-за омикрон-штамма преждевременно.
"Мы не видим даже какого-то роста более-менее внятного. <…> Что будет после того, как люди вернутся из отпусков и начнется рабочая неделя, станет ясно позже — нужно будет дней десять подождать", — высказался иммунолог.
Болибок заключил, что из-за недостаточного количества привитых ситуация с коронавирусом в России может развиваться тяжелее, чем в других государствах.
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября 2021, 16:27Распространение коронавируса
Россиянам предрекли конец эпидемии коронавируса из-за омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Владимир Болибок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердца
09:27Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской области
09:26В Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"
09:25В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадку
09:23Москвичам рассказали о погоде в среду
09:08Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
09:01Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
08:46В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
08:29Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
08:14Обстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акции
07:43На незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человек
07:32Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
07:25Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в России
07:23В Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 года
07:11Алма-Ату убирают после беспорядков
06:40Токаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензин
06:31Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
06:25Лео Бокерия рассказал, где находится душа человека
06:18Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
05:46Япония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР
Лента новостейМолния
Лео Бокерия опроверг слухи о влиянии вакцинации на работу сердцаПрезидент Казахстана ввел режим ЧП в Алматинской областиВ Германии заявили о "трещинах в политике" из-за "Северного потока — 2"В Казахстане перенесут на год реализацию газа через электронную площадкуМосквичам рассказали о погоде в средуСамолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в ТашкентеПушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИЛама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициямОбстановка в Нур-Султане стабилизировалась после массовой акцииНа незаконных акциях в Казахстане задержали более 200 человекИзвестный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"Иммунолог назвал условие для конца эпидемии коронавируса в РоссииВ Госдуме предложили запретить продажу табака родившимся после 2014 годаАлма-Ату убирают после беспорядковТокаев поручил временно ввести госрегулирование цен на СПГ и бензинБоррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с РоссиейЛео Бокерия рассказал, где находится душа человекаТокаев обвинил правительство в протестной ситуации в КазахстанеЯпония оценила дальность полета возможной баллистической ракеты КНДР