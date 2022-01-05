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Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР
Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР - РИА Новости, 05.01.2022
Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР, несмотря на пуск северокорейской ракеты, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:57
2022-01-05T10:57
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
корейский полуостров
мун чжэ ин
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР, несмотря на пуск северокорейской ракеты, передает агентство Рёнхап.Мун Чжэ Ин выступил с речью на церемонии открытия строительства участка железной дороги Каннын – Чечжин. Южнокорейская станция Чечжин уже соединена с северокорейской станцией Камхо, поэтому планируемое завершение участка Каннын – Чечжин к 2027 году будет означать соединение Южной и Северной Кореи и создание единой сети железных дорог на Корейском полуострове."Сегодня Северная Корея произвела испытательный пуск неопознанного снаряда малой дальности. Но для фундаментального преодоления этой ситуации мы не должны прекращать диалог… Я обеспокоен тем, что (из-за пуска – ред) увеличится напряженность и застой в межкорейских отношениях может углубиться", - заявил президент.Он добавил, что КНДР стоит прилагать больше усилий ради диалога.Высшие должностные лица Южной Кореи на экстренном заседании Совета национальной безопасности (СНБ) также подчеркнули важность возобновления диалога с Северной Кореей.Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР в 08.10 (02.10 мск) в среду произвела пуск предположительно одной баллистической ракеты из внутренних районов Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что, вероятнее всего, была пущена баллистическая ракета малой дальности. Также высказываются предположения, что пуск КНДР ракеты мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.
https://ria.ru/20211213/avstraliya-1763393247.html
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в мире, кндр (северная корея), южная корея, корейский полуостров, мун чжэ ин
10:57 05.01.2022
 
Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР, несмотря на пуск северокорейской ракеты, передает агентство Рёнхап.
Мун Чжэ Ин выступил с речью на церемонии открытия строительства участка железной дороги Каннын – Чечжин. Южнокорейская станция Чечжин уже соединена с северокорейской станцией Камхо, поэтому планируемое завершение участка Каннын – Чечжин к 2027 году будет означать соединение Южной и Северной Кореи и создание единой сети железных дорог на Корейском полуострове.
"Сегодня Северная Корея произвела испытательный пуск неопознанного снаряда малой дальности. Но для фундаментального преодоления этой ситуации мы не должны прекращать диалог… Я обеспокоен тем, что (из-за пуска – ред) увеличится напряженность и застой в межкорейских отношениях может углубиться", - заявил президент.
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Он добавил, что КНДР стоит прилагать больше усилий ради диалога.
Высшие должностные лица Южной Кореи на экстренном заседании Совета национальной безопасности (СНБ) также подчеркнули важность возобновления диалога с Северной Кореей.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР в 08.10 (02.10 мск) в среду произвела пуск предположительно одной баллистической ракеты из внутренних районов Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что, вероятнее всего, была пущена баллистическая ракета малой дальности. Также высказываются предположения, что пуск КНДР ракеты мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.
Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.
 
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяКорейский полуостровМун Чжэ Ин
 
 
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