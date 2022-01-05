Президент Южной Кореи заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР
СЕУЛ, 5 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что нельзя прекращать диалог с КНДР, несмотря на пуск северокорейской ракеты, передает агентство Рёнхап.
Мун Чжэ Ин выступил с речью на церемонии открытия строительства участка железной дороги Каннын – Чечжин. Южнокорейская станция Чечжин уже соединена с северокорейской станцией Камхо, поэтому планируемое завершение участка Каннын – Чечжин к 2027 году будет означать соединение Южной и Северной Кореи и создание единой сети железных дорог на Корейском полуострове.
"Сегодня Северная Корея произвела испытательный пуск неопознанного снаряда малой дальности. Но для фундаментального преодоления этой ситуации мы не должны прекращать диалог… Я обеспокоен тем, что (из-за пуска – ред) увеличится напряженность и застой в межкорейских отношениях может углубиться", - заявил президент.
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Он добавил, что КНДР стоит прилагать больше усилий ради диалога.
Высшие должностные лица Южной Кореи на экстренном заседании Совета национальной безопасности (СНБ) также подчеркнули важность возобновления диалога с Северной Кореей.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР в 08.10 (02.10 мск) в среду произвела пуск предположительно одной баллистической ракеты из внутренних районов Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что, вероятнее всего, была пущена баллистическая ракета малой дальности. Также высказываются предположения, что пуск КНДР ракеты мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.
Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.