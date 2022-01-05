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И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста
И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста - РИА Новости, 05.01.2022
И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста
Исполняющего обязанности посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД республики из-за ситуации с выдворением из Бреста польского консула, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:56
2022-01-05T20:56
в мире
брест
белоруссия
минск
польша
мид белоруссии
мид польши
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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Исполняющего обязанности посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД республики из-за ситуации с выдворением из Бреста польского консула, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что сотрудники генконсульства Польши в белорусском Бресте организовали попытку побега из Белоруссии поляка, подозреваемого в смертельном ДТП. По словам Глаза, данный гражданин Польши был задержан пограничниками. Минск в связи с этим высылает из Белоруссии сотрудника генконсульства Польши в Бресте"Министерство иностранных дел подтверждает факт вызова исполняющего обязанности посла по делу, связанному с высылкой польского консула. На данном этапе принимаются меры по проверке предоставленной информации и выяснению ситуации", - говорится в заявлении.
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в мире, брест, белоруссия, минск, польша, мид белоруссии, мид польши
20:56 05.01.2022
 
И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста

МИД Польши вызвал и.о. посла Белоруссии из-за выдворения консула из Бреста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание МИД Польши в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Исполняющего обязанности посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД республики из-за ситуации с выдворением из Бреста польского консула, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.
Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что сотрудники генконсульства Польши в белорусском Бресте организовали попытку побега из Белоруссии поляка, подозреваемого в смертельном ДТП. По словам Глаза, данный гражданин Польши был задержан пограничниками. Минск в связи с этим высылает из Белоруссии сотрудника генконсульства Польши в Бресте
"Министерство иностранных дел подтверждает факт вызова исполняющего обязанности посла по делу, связанному с высылкой польского консула. На данном этапе принимаются меры по проверке предоставленной информации и выяснению ситуации", - говорится в заявлении.
Граница Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
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