https://ria.ru/20220105/konsul-1766669778.html

И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста

И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста - РИА Новости, 05.01.2022

И.о. посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за высылки консула из Бреста

Исполняющего обязанности посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД республики из-за ситуации с выдворением из Бреста польского консула, говорится в заявлении... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:56

2022-01-05T20:56

2022-01-05T20:56

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ВАРШАВА, 5 янв – РИА Новости. Исполняющего обязанности посла Белоруссии в Польше вызвали в МИД республики из-за ситуации с выдворением из Бреста польского консула, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что сотрудники генконсульства Польши в белорусском Бресте организовали попытку побега из Белоруссии поляка, подозреваемого в смертельном ДТП. По словам Глаза, данный гражданин Польши был задержан пограничниками. Минск в связи с этим высылает из Белоруссии сотрудника генконсульства Польши в Бресте"Министерство иностранных дел подтверждает факт вызова исполняющего обязанности посла по делу, связанному с высылкой польского консула. На данном этапе принимаются меры по проверке предоставленной информации и выяснению ситуации", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220104/granitsa-1766566164.html

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