https://ria.ru/20220105/knr-1766613774.html

В Китае после пуска ракеты КНДР призвали стороны к осторожности

В Китае после пуска ракеты КНДР призвали стороны к осторожности - РИА Новости, 05.01.2022

В Китае после пуска ракеты КНДР призвали стороны к осторожности

Китай в связи с пуском ракеты КНДР призывает все вовлеченные стороны помнить о том, как непросто удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:55

2022-01-05T10:55

2022-01-05T10:55

в мире

кндр (северная корея)

китай

мид кнр

корейский полуостров

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ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай в связи с пуском ракеты КНДР призывает все вовлеченные стороны помнить о том, как непросто удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове, а также проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь."Мир и стабильность на Корейском полуострове дались нелегко и заслуживают того, чтобы их беречь. В нынешней ситуации соответствующие стороны должны руководствоваться общей ситуацией, проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться верного курса диалога и консультаций, прикладывать общие усилия для продвижения процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова", - заявил дипломат.Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР в 08.10 (02.10 мск) в среду произвела пуск предположительно одной баллистической ракеты из внутренних районов Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что, вероятнее всего, была пущена баллистическая ракета малой дальности. Также высказываются предположения, что пуск КНДР ракеты мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.

https://ria.ru/20220105/raketa-1766600643.html

кндр (северная корея)

китай

корейский полуостров

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в мире, кндр (северная корея), китай, мид кнр, корейский полуостров