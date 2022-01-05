В Китае после пуска ракеты КНДР призвали стороны к осторожности
МИД Китая после пуска ракеты КНДР призвал стороны к осторожности в заявлениях и действиях
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
ПЕКИН, 5 янв – РИА Новости. Китай в связи с пуском ракеты КНДР призывает все вовлеченные стороны помнить о том, как непросто удалось добиться мира и стабильности на Корейском полуострове, а также проявлять осторожность в заявлениях и действиях, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Мир и стабильность на Корейском полуострове дались нелегко и заслуживают того, чтобы их беречь. В нынешней ситуации соответствующие стороны должны руководствоваться общей ситуацией, проявлять осторожность в заявлениях и действиях, придерживаться верного курса диалога и консультаций, прикладывать общие усилия для продвижения процесса политического урегулирования проблемы Корейского полуострова", - заявил дипломат.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР в 08.10 (02.10 мск) в среду произвела пуск предположительно одной баллистической ракеты из внутренних районов Северной Кореи в сторону Японского моря. Южнокорейское агентство Рёнхап отметило, что, вероятнее всего, была пущена баллистическая ракета малой дальности. Также высказываются предположения, что пуск КНДР ракеты мог быть произведен в рамках северокорейских зимних военных учений.
Это первое возможное испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.