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Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу

Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу - РИА Новости, 05.01.2022

Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу

В Казахстане аэропорты Алма-Аты и Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал "Мир 24" в РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:55

2022-01-05T18:55

2022-01-05T19:28

беспорядки в казахстане

в мире

алма-ата

новости - туризм

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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Казахстане аэропорты Алма-Аты и Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал "Мир 24" в Telegram-канале.Известно, что свои вечерние рейсы из Москвы и Минска в Алма-Ату отменили "Аэрофлот" и "Белавиа".Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила о приостановке полетов в аэропорт Алма-Аты.Как объявили в Минтрансе Белоруссии, авиакомпании республики будут летать в Казахстан только с разрешения ведомства в зависимости от складывающейся обстановки.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что занял пост главы Совета безопасности и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.

https://ria.ru/20220105/shturm-1766654550.html

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-05T18:55 true PT1M45S

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