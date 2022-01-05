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Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу
Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу - РИА Новости, 05.01.2022
Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу
В Казахстане аэропорты Алма-Аты и Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал "Мир 24" в РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:55
2022-01-05T18:55
2022-01-05T19:28
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
новости - туризм
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. В Казахстане аэропорты Алма-Аты и Актау (столица Мангистауской области) приостановили работу на фоне массовых беспорядков в стране, сообщил телеканал "Мир 24" в Telegram-канале.Известно, что свои вечерние рейсы из Москвы и Минска в Алма-Ату отменили "Аэрофлот" и "Белавиа".Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила о приостановке полетов в аэропорт Алма-Аты.Как объявили в Минтрансе Белоруссии, авиакомпании республики будут летать в Казахстан только с разрешения ведомства в зависимости от складывающейся обстановки.Беспорядки в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации. Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты перекинулись на другие города.В республике ограничили работу интернета и мессенджеров. Президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения. Там установили комендантский час, запретили массовые мероприятия и ограничили передвижение.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что занял пост главы Совета безопасности и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации.
https://ria.ru/20220105/shturm-1766654550.html
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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов
Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек.
2022-01-05T18:55
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18:55 05.01.2022 (обновлено: 19:28 05.01.2022)
Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу
Аэропорты Алма-Аты и Актау приостановили работу