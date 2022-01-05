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Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766658466.html
Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022
Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане
ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T18:35
2022-01-05T18:54
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
жанаозен
алматинская область
актау
касым-жомарт токаев
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза."Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", - сказано в документе.Кроме того, ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза."Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз рассчитывает, что они будут проходить без насилия, без призывов к насилию. ЕС также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств", - указывается в документе.Также ЕС ожидает, что власти Казахстана будут соблюдать свободу СМИ и доступа к информации, включая интернет, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза."Казахстан является важным партнером Европейского союза… Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн", - указывается в документе.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены на газ. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, вещание ряда телеканалов временно прекратилось.Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он заявил, что теперь возглавляет совбез Казахстана. По словам Токаева, хулиганствующие элементы были хорошо организованы во время беспорядков, он подчеркнул, что власть будет действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов. Президент также пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений."Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев
18:35 05.01.2022 (обновлено: 18:54 05.01.2022)
 
Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане

Евросоюз призвал все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия

© REUTERS / STRINGERСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / STRINGER
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
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БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.
"Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", - сказано в документе.
Кроме того, ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.
"Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз рассчитывает, что они будут проходить без насилия, без призывов к насилию. ЕС также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств", - указывается в документе.
Также ЕС ожидает, что власти Казахстана будут соблюдать свободу СМИ и доступа к информации, включая интернет, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза.
"Казахстан является важным партнером Европейского союза… Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн", - указывается в документе.
Акция протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
17:26Беспорядки в Казахстане
Токаев знает, кто организовал протесты в Казахстане, заявил эксперт
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены на газ. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, вещание ряда телеканалов временно прекратилось.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он заявил, что теперь возглавляет совбез Казахстана. По словам Токаева, хулиганствующие элементы были хорошо организованы во время беспорядков, он подчеркнул, что власть будет действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов. Президент также пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений."
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
Страна в огне. Казахстан вступил в новый год с массовыми беспорядками
© Sputnik / Камшат Абдирайым

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

Митинг против повышения цен на газ в Актау, Казахстан
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

Горящая полицейская машина во время акции протеста против повышения стоимости газа в Алма-Ате, Казахстан
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

Участники акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Yan Blagov

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© AP Photo / Vladimir Tretyakov

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Stringer

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

Военные на улице Алма-Аты, Казахстан
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
1 из 17

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа.

© Sputnik / Камшат Абдирайым
2 из 17

Вначале президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации.

© AFP 2021 / Ruslan Pryanikov
3 из 17

Затем он отправил в отставку правительство и заявил, что на министрах лежит особая вина за допущение протестной ситуации.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
4 из 17

Президент призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
5 из 17

В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — произошли столкновения митингующих с силовиками.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
6 из 17

Полиция применила газ и светошумовые гранаты.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
7 из 17

На фото: участники беспорядков в Алма-Ате мешают работе скорой помощи.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
8 из 17

В нескольких регионах ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2021 / Abduaziz Madyarov
9 из 17

Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия и ограничивается передвижение.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 17

В стране из-за массовых беспорядков отключили интернет.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
11 из 17

Корреспонденты РИА Новости убедились, что сайты некоторых госорганов Казахстана не открываются из-за рубежа, также не работают сайты различных СМИ.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
12 из 17

В Москве надеются на скорейшую нормализацию положения в Казахстане.

© AP Photo / Yan Blagov
13 из 17

В российском МИД отметили, что выступают "за мирное решение всех проблем, а не через уличные беспорядки и нарушение законов".

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
14 из 17

Президент Казахстана второй раз за сутки выступил с обращением к нации.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
15 из 17

Он заявил, что намерен оставаться в столице страны, а также пообещал в ближайшее время выйти с новым пакетом предложений.

© AP Photo / Vladimir Tretyakov
16 из 17

Кроме того, с сегодняшнего дня Токаев возглавляет Совет безопасности Казахстана.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
17 из 17

Также он пообещал действовать максимально жестко в отношении правонарушителей.

© REUTERS / Stringer
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЖанаозенАлматинская областьАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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