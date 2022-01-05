https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766658466.html

Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане

Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

Евросоюз выступил с заявлением из-за ситуации в Казахстане

ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:35

2022-01-05T18:35

2022-01-05T18:54

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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БРЮССЕЛЬ, 5 янв – РИА Новости. ЕС призывает все стороны в Казахстане избегать эскалации и насилия, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза."Призываем все заинтересованные стороны проявить ответственность, воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации насилия", - сказано в документе.Кроме того, ЕС призывает уважать право на мирный протест в Казахстане, но демонстранты не должны прибегать к насилию, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза."Признавая право на мирные демонстрации, Европейский союз рассчитывает, что они будут проходить без насилия, без призывов к насилию. ЕС также призывает власти уважать фундаментальное право на мирный протест, а также призывает к соразмерности при применении силы при защите безопасности и соблюдению международных обязательств", - указывается в документе.Также ЕС ожидает, что власти Казахстана будут соблюдать свободу СМИ и доступа к информации, включая интернет, говорится в распространенном заявлении представителя внешнеполитической службы союза."Казахстан является важным партнером Европейского союза… Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн", - указывается в документе.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Сформированная правительственная комиссия сообщила, что готова снизить цены на газ. Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, вещание ряда телеканалов временно прекратилось.Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он заявил, что теперь возглавляет совбез Казахстана. По словам Токаева, хулиганствующие элементы были хорошо организованы во время беспорядков, он подчеркнул, что власть будет действовать максимально жестко в отношении правонарушителей в ходе протестов. Президент также пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений."Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766652494.html

казахстан

жанаозен

алматинская область

актау

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в мире, казахстан, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев