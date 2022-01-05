16:56 05.01.2022 (обновлено: 17:06 05.01.2022)
Ситуация в Нур-Султане остается спокойной
Ситуация в Нур-Султане остается спокойной, администрация оцеплена полицией
Монумент "Астана-Байтерек" в Нур-Султане. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Здание администрации в столице Казахстана Нур-Султане оцеплено полицией, ситуация в городе спокойная, передает Sputnik Казахстан.
Отмечается, что движение транспорта вблизи здания столичной администрации запрещено. Интернет отсутствует, работа телеканалов идет с перебоями. Жители массово снимают деньги в банкоматах, так как расплатиться безналичным способом невозможно.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне протестов в стране ввел чрезвычайное положение и комендатский час в Нур-Султане с 5 по 19 января.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе Казахстана - вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе и первой столице страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", а стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате режим чрезвычайного положения до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации.