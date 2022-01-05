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Токаев рассказал об издевательствах над военными в Алма-Ате

Токаев рассказал об издевательствах над военными в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022

Токаев рассказал об издевательствах над военными в Алма-Ате

Участники беспорядков в Алма-Ате избивали военных и издевались над ними, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая со вторым за сутки обращением РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:41

2022-01-05T16:41

2022-01-05T18:32

беспорядки в казахстане

в мире

жанаозен

алматинская область

актау

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 5 янв — РИА Новости. Участники беспорядков в Алма-Ате избивали военных и издевались над ними, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая со вторым за сутки обращением к нации."Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улице, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алма-Аты", — сказал он.По словам главы государства, среди полицейских есть убитые и раненые. При этом Токаев поблагодарил военнослужащих и правоохранителей, принявших на себя удар воинствующих группировок. "Выражаю их семьям искреннее соболезнование и сочувствие", — сказал президент.Он подчеркнул, что власть будет максимально жестко действовать по отношению к нарушителям. Массовые беспорядки начались в Алма-Ате накануне днем. Протестующие против повышения цен на сжиженный газ вступали в стычки с полицией, повреждали автомобили. При этом пострадали 137 правоохранителей и 53 гражданских. Токаев ввел в городе и области режим чрезвычайного положения.С утра беспорядки вспыхнули с новой силой: вооруженные дубинками и металлическими прутьями люди ворвались в мэрию Алма-Аты и подожгли ее, а затем захватили резиденцию президента. Кроме того, они нападали на полицейских и обирали у них щиты, дубинки и огнестрельное оружие.Акции протеста начались в Жанаозене и Актау в первые дни года, а затем перекинулись и на другие города. Накануне правительственная комиссия, созданная по поручению Токаева, сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ, но это не снизило накал протестных выступлений. Президент отправил в отставку правительство и пообещал в ближайшее время выйти с новыми предложениями по урегулированию ситуации, но пока беспорядки продолжаются. По мнению Токаева, высокая организованность хулиганствующих элементов свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, мотивированных финансово.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Сожженные машины протестующими в Алматы Перед штурмом акимата в Алматы протестующие сожгли машины. 2022-01-05T16:41 true PT0M38S

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в мире, жанаозен, алматинская область, актау, касым-жомарт токаев