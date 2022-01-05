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Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате
Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате - РИА Новости, 05.01.2022
Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате
Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T14:14
2022-01-05T14:14
2022-01-05T15:56
в мире
алма-ата
беспорядки в казахстане
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан.По словам корреспондента, здание загорелось.Ранее протестующие ворвались в мэрию Алма-Аты и подожгли ее. В центре города слышны выстрелы, не работает интернет и сотовая связь.Кроме того, митингующие разгромили офис телеканала "Мир".Массовые беспорядки продолжаются в Алма-Ате второй день. Поводом для них стало двукратное подорожание сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Сперва митинги проходили в Жанаозене и Актау. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате протестующие вступили в столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев ввел в городе и области, а также в Нур-Султане и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Кроме того, он отправил в отставку правительство, возложив на него вину за допущение протестной ситуации, и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, алма-ата
14:14 05.01.2022 (обновлено: 15:56 05.01.2022)
Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате
Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана Токаева в Алма-Ате
АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости.
Протестующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан
.
По словам корреспондента, здание загорелось.
Ранее протестующие ворвались в мэрию Алма-Аты и подожгли ее. В центре города слышны выстрелы, не работает интернет и сотовая связь.
Кроме того, митингующие разгромили офис телеканала "Мир".
Массовые беспорядки продолжаются в Алма-Ате второй день. Поводом для них стало двукратное подорожание сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Сперва митинги проходили в Жанаозене
и Актау
. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате протестующие вступили в столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев ввел в городе и области, а также в Нур-Султане и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Кроме того, он отправил в отставку правительство, возложив на него вину за допущение протестной ситуации, и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.