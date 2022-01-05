https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766617571.html
Митингующие в Алма-Ате предприняли попытку штурма мэрии
Митингующие в Алма-Ате предприняли попытку штурма мэрии - РИА Новости, 05.01.2022
Митингующие в Алма-Ате предприняли попытку штурма мэрии
Митингующие в Алма-Ате пытаются взять штурмом мэрию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:37
2022-01-05T11:37
2022-01-05T11:50
в мире
алма-ата
мэрия
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Митингующие в Алма-Ате пытаются взять штурмом мэрию, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, демонстранты хотят прорваться к акимату (мэрии), охраняющие его силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты. Здание заволокло густым дымом.Как сообщает Sputnik Казахстан, протестующих около трех тысяч. Полицейские отступают к старой резиденции в 50 метрах от мэрии. Нападавшие избили нескольких полицейских, они отбирают у них щиты и каски.Ранее сообщалось, что в городе возобновились акции протеста. Многие из их участников вооружены дубинками. Они вступают в стычки с полицией, захватили и избили нескольких стражей порядка.При этом в Алма-Ате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.Протесты в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позже президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, алма-ата, мэрия
11:37 05.01.2022 (обновлено: 11:50 05.01.2022)
Митингующие в Алма-Ате предприняли попытку штурма мэрии
Митингующие в Алма-Ате предприняли попытку штурма мэрии города
АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Митингующие в Алма-Ате пытаются взять штурмом мэрию, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, демонстранты хотят прорваться к акимату (мэрии), охраняющие его силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты. Здание заволокло густым дымом.
Как сообщает Sputnik Казахстан
, протестующих около трех тысяч. Полицейские отступают к старой резиденции в 50 метрах от мэрии. Нападавшие избили нескольких полицейских, они отбирают у них щиты и каски.
Ранее сообщалось, что в городе возобновились акции протеста. Многие из их участников вооружены дубинками. Они вступают в стычки с полицией, захватили и избили нескольких стражей порядка.
При этом в Алма-Ате
действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.
Протесты в Казахстане
Акции протеста в Казахстане
начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен
и Актау
выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Касым-Жомарт Токаев
поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате
вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.
Глава государства призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позже президент ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Там вводится комендантский час, запрещаются массовые мероприятия, ограничивается передвижение.
Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.