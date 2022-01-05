https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766605057.html

В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ

В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2022

В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ

В казахстанском Жанаозене после массовых беспорядков задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова, пишут казахстанские СМИ. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T08:46

2022-01-05T08:46

2022-01-05T09:09

в мире

мангистауская область

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

акции протеста в казахстане

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НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. В казахстанском Жанаозене после массовых беспорядков задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова, пишут казахстанские СМИ.Как отмечает издание "Казинформ", агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование против него из-за "без причины поднятой" цены на сжиженный газ.Протесты в КазахстанеАкции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позже глава государства ввел режим в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 19 января и предполагает комендантский час с 23:00 до 7:00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также отметил, что обстановка в Алма-Ате и Мангистауской области постепенно налаживается после введения режима ЧП.

https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766593966.html

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

мангистауская область

жанаозен

актау

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в мире, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, акции протеста в казахстане