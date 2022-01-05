08:46 05.01.2022 (обновлено: 09:09 05.01.2022)
В Казахстане задержали главу газоперерабатывающего завода, пишут СМИ
Директора газоперерабатывающего завода Тулепова задержали в казахстанском Жанаозене
© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция и протестующие против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
НУР-СУЛТАН, 5 янв - РИА Новости. В казахстанском Жанаозене после массовых беспорядков задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова, пишут казахстанские СМИ.
Как отмечает издание "Казинформ", агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование против него из-за "без причины поднятой" цены на сжиженный газ.
Протесты в Казахстане
Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алма-Ате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. По его словам, власть не падет, но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позже глава государства ввел режим в Алма-Ате и Мангистауской области режим чрезвычайного положения. Он будет действовать до 19 января и предполагает комендантский час с 23:00 до 7:00, запрет на массовые мероприятия, ограничение на свободу передвижения, запрет на продажу оружия и боеприпасов и установление особого режима оборота лекарств и алкоголя.
Сегодня утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также отметил, что обстановка в Алма-Ате и Мангистауской области постепенно налаживается после введения режима ЧП.
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