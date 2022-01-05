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Представитель далай-ламы рассказал, как он отмечает Новый год
Представитель далай-ламы рассказал, как он отмечает Новый год - РИА Новости, 05.01.2022
Представитель далай-ламы рассказал, как он отмечает Новый год
В буддийский странах широко отмечают светский Новый год, однако далай-лама XIV избегает пышных торжеств, рассказал в интервью РИА Новости его представитель в... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:08
2022-01-05T12:05
буддизм
республика калмыкия
снг
россия
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В буддийский странах широко отмечают светский Новый год, однако далай-лама XIV избегает пышных торжеств, рассказал в интервью РИА Новости его представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче."Его святейшество далай-лама не отмечает праздники так, как мы себе представляем, он вообще не устраивает пышных торжеств. Для него все дни одинаковы, и он использует их для духовной практики. Лично я тоже не уделяю особого внимания дням рождения, Новому году и подобным празднествам – исключение составляют только даты, которые имеют духовное значение", - сказал Ринпоче.Вместе с тем, отметил он, что в буддийских странах светский Новый год "отмечают достаточно широко". Также лама рассказал, что буддисты относятся с уважением к Старому Новому году, но не все его отмечают.Полный текст интервью представителя далай-ламы в России, СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче &gt;&gt;
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буддизм, республика калмыкия, снг, россия
11:08 05.01.2022 (обновлено: 12:05 05.01.2022)
 
Представитель далай-ламы рассказал, как он отмечает Новый год

Лама Калмыкии Ринпоче: далай-лама избегает пышных торжеств на Новый год

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПресс-конференция американского писателя Роберта Турмана
Пресс-конференция американского писателя Роберта Турмана - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. В буддийский странах широко отмечают светский Новый год, однако далай-лама XIV избегает пышных торжеств, рассказал в интервью РИА Новости его представитель в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
"Его святейшество далай-лама не отмечает праздники так, как мы себе представляем, он вообще не устраивает пышных торжеств. Для него все дни одинаковы, и он использует их для духовной практики. Лично я тоже не уделяю особого внимания дням рождения, Новому году и подобным празднествам – исключение составляют только даты, которые имеют духовное значение", - сказал Ринпоче.
Вместе с тем, отметил он, что в буддийских странах светский Новый год "отмечают достаточно широко". Также лама рассказал, что буддисты относятся с уважением к Старому Новому году, но не все его отмечают.
Полный текст интервью представителя далай-ламы в России, СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче >>
Далай-лама
5 ноября 2021, 11:11Религия
Далай-лама рассказал о будущем России
 
БуддизмРеспублика КалмыкияСНГРоссия
 
 
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