https://ria.ru/20220105/kalmykiya-1766604835.html

Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям

Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям - РИА Новости, 05.01.2022

Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям

Буддисты могут разделить новогодние и рождественские традиции с друзьями, например, вручить подарки и украсить елку, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T08:29

2022-01-05T08:29

2022-01-05T08:29

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Буддисты могут разделить новогодние и рождественские традиции с друзьями, например, вручить подарки и украсить елку, рассказал в интервью РИА Новости представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.По его словам, для единоверцев светский Новый год "не совсем привычен", но в буддийских странах и регионах "им не пренебрегают и отмечают его достаточно широко"."Буддисты могут дарить миру любовь, доброту и сострадание. Они должны воздерживаться от поступков, противоречащих буддийским принципам. Что касается подарков, почему бы нет? На праздники, принадлежащие к другим религиям, тоже можно дарить и получать подарки. А сколько радости может принести украшение новогодней елки! Так что есть прекрасные новогодние и рождественские традиции и обычаи, которые мы можем разделить с нашими друзьями", - сказал Ринпоче.Он добавил, что кино, театры и концерты – это "отличный способ хорошо провести время", которым не стоит пренебрегать всегда, а не только в новогодние праздники.

https://ria.ru/20211104/buddizm-1757675065.html

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