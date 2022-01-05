https://ria.ru/20220105/kalmykiya-1766604835.html
Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям - РИА Новости, 05.01.2022
Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
Буддисты могут разделить новогодние и рождественские традиции с друзьями, например, вручить подарки и украсить елку, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T08:29
2022-01-05T08:29
2022-01-05T08:29
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Буддисты могут разделить новогодние и рождественские традиции с друзьями, например, вручить подарки и украсить елку, рассказал в интервью РИА Новости представитель далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.По его словам, для единоверцев светский Новый год "не совсем привычен", но в буддийских странах и регионах "им не пренебрегают и отмечают его достаточно широко"."Буддисты могут дарить миру любовь, доброту и сострадание. Они должны воздерживаться от поступков, противоречащих буддийским принципам. Что касается подарков, почему бы нет? На праздники, принадлежащие к другим религиям, тоже можно дарить и получать подарки. А сколько радости может принести украшение новогодней елки! Так что есть прекрасные новогодние и рождественские традиции и обычаи, которые мы можем разделить с нашими друзьями", - сказал Ринпоче.Он добавил, что кино, театры и концерты – это "отличный способ хорошо провести время", которым не стоит пренебрегать всегда, а не только в новогодние праздники.
https://ria.ru/20211104/buddizm-1757675065.html
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монголия, снг, россия
Лама Калмыкии предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
Верховный лама Калмыкии Ринпоче предложил буддистам присоединиться к новогодним традициям
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости.
Буддисты могут разделить новогодние и рождественские традиции с друзьями, например, вручить подарки и украсить елку, рассказал в интервью РИА Новости представитель далай-ламы в России
, странах СНГ
и Монголии
, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.
По его словам, для единоверцев светский Новый год "не совсем привычен", но в буддийских странах и регионах "им не пренебрегают и отмечают его достаточно широко".
"Буддисты могут дарить миру любовь, доброту и сострадание. Они должны воздерживаться от поступков, противоречащих буддийским принципам. Что касается подарков, почему бы нет? На праздники, принадлежащие к другим религиям, тоже можно дарить и получать подарки. А сколько радости может принести украшение новогодней елки! Так что есть прекрасные новогодние и рождественские традиции и обычаи, которые мы можем разделить с нашими друзьями", - сказал Ринпоче.
Он добавил, что кино, театры и концерты – это "отличный способ хорошо провести время", которым не стоит пренебрегать всегда, а не только в новогодние праздники.