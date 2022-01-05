Власти Астраханской области рассказали о ситуации на границе с Казахстаном
Власти Астраханской области сообщили, что о стабильной ситуации на границе с Казахстаном
© AP Photo / Yan BlagovАкция протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Yan Blagov
Акция протеста в Алма-Ате, Казахстан
ВОЛГОГРАД, 5 янв – РИА Новости. Ситуация на границе Астраханской области с Казахстаном стабильная, без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.
Астраханская область граничит с Западно-Казахстанской и Атырауской областями.
"Ситуация стабильная, на территории Астраханской области никаких инцидентов не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Тем не менее протесты в стране 5 января продолжились, митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его, заняли резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.