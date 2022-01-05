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Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР

Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР - РИА Новости, 05.01.2022

Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР

Супруге Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента Советского Союза Раисе Горбачевой 5 января 2022 года исполнилось бы 90 лет.

2022-01-05T12:19

2022-01-05T12:19

2022-01-05T17:59

видео

ссср

раиса горбачева

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Ее называли иконой стиля перестроечной эпохи. Ею восхищались во всем мире, видя в ней один из символов перемен, происходящих в СССР. Раиса Горбачева как жена главы государства сопровождала мужа в его поездках по стране и за ее пределами. Она стала первой и последней леди Советского Союза. Раиса Максимовна приняла непосредственное участие в создании Советского фонда культуры. В качестве почетного председателя ассоциации "Гематологи мира — детям" активно занималась помощью больным лейкемией. По роковому стечению обстоятельств именно от тяжелой формы этой болезни Раиса Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года.

ссср

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР Супруге Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента Советского Союза, Раисе Горбачевой 5 января 2022 года исполнилось бы 90 лет. Ее называли иконой стиля перестроечной эпохи. Ею восхищались во всем мире, видя в ней один из символов перемен, происходящих в СССР. Раиса Горбачева как жена главы государства сопровождала мужа в его поездках по стране и за ее пределами. Она стала первой и последней леди Советского Союза. Раиса Максимовна приняла непосредственное участие в создании Советского фонда культуры. В качестве почетного председателя ассоциации "Гематологи мира – детям" активно занималась помощью больным лейкемией. По роковому стечению обстоятельств именно от тяжелой формы этой болезни Раиса Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года. 2022-01-05T12:19 true PT3M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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