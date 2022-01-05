https://ria.ru/20220105/gorbacheva-1766620569.html
Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР
Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР - РИА Новости, 05.01.2022
Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР
Супруге Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента Советского Союза Раисе Горбачевой 5 января 2022 года исполнилось бы 90 лет.
2022-01-05T12:19
2022-01-05T12:19
2022-01-05T17:59
видео
ссср
раиса горбачева
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Ее называли иконой стиля перестроечной эпохи. Ею восхищались во всем мире, видя в ней один из символов перемен, происходящих в СССР. Раиса Горбачева как жена главы государства сопровождала мужа в его поездках по стране и за ее пределами. Она стала первой и последней леди Советского Союза. Раиса Максимовна приняла непосредственное участие в создании Советского фонда культуры. В качестве почетного председателя ассоциации "Гематологи мира — детям" активно занималась помощью больным лейкемией. По роковому стечению обстоятельств именно от тяжелой формы этой болезни Раиса Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года.
ссср
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766620432_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_476e5dfccead7d2f185ab2b49b0cb50d.jpg
Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР
Супруге Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента Советского Союза, Раисе Горбачевой 5 января 2022 года исполнилось бы 90 лет. Ее называли иконой стиля перестроечной эпохи. Ею восхищались во всем мире, видя в ней один из символов перемен, происходящих в СССР. Раиса Горбачева как жена главы государства сопровождала мужа в его поездках по стране и за ее пределами. Она стала первой и последней леди Советского Союза. Раиса Максимовна приняла непосредственное участие в создании Советского фонда культуры. В качестве почетного председателя ассоциации "Гематологи мира – детям" активно занималась помощью больным лейкемией. По роковому стечению обстоятельств именно от тяжелой формы этой болезни Раиса Горбачева скончалась 20 сентября 1999 года.
2022-01-05T12:19
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, ссср, раиса горбачева, видео
Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР
Супруге Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента Советского Союза Раисе Горбачевой 5 января 2022 года исполнилось бы 90 лет.
2022-01-05T12:19
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PT3M27S
12:19 05.01.2022 (обновлено: 17:59 05.01.2022)
Раиса Горбачева: первая и последняя леди СССР
Супруге Генерального секретаря ЦК КПСС, первого и единственного президента Советского Союза Раисе Горбачевой 5 января 2022 года исполнилось бы 90 лет.