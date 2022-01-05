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Реверс из Германии в Польшу по "Ямалу — Европе" снизился в пять раз

Реверс из Германии в Польшу по "Ямалу — Европе" снизился в пять раз - РИА Новости, 05.01.2022

Реверс из Германии в Польшу по "Ямалу — Европе" снизился в пять раз

Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" снизились более чем в пять раз, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:26

2022-01-05T10:26

2022-01-05T14:05

экономика

украина

белоруссия

газпром

северный поток

ямал-европа (газопровод)

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу "Ямал — Европа" снизились более чем в пять раз, свидетельствуют данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.Накануне показатель колебался в пределах 885-955 тысяч кубометров в час, но с началом новых газовых суток (8:00 мск) снизился до 155 тысяч.Магистраль с 21 декабря перешла в реверсный режим. Это означает, что изначальный потребитель поставляет полученный газ в обратном направлении. Транзит из Германии в Польшу продолжаются на фоне того, что "Газпром" более двух недель не бронирует мощности газопровода. В компании поясняли, что это происходит потому, что некоторые клиенты, в частности из Франции и Германии, уже полностью выбрали годовой объем газа и больше не выставляют заявок. Тем не менее "Газпром" выразил готовность к дополнительным поставкам по долгосрочным контрактам и дешевле спота.Газопровод "Ямал — Европа" — один из основных маршрутов поставок российского трубопроводного газа в страны ЕС, наряду с "Северным потоком" и газотранспортной системой Украины. Его протяженность более двух тысяч километров, он проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии — и может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год.

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экономика, украина, белоруссия, газпром, северный поток, ямал-европа (газопровод), россия