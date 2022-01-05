https://ria.ru/20220105/gaz-1766605399.html

Пушков рассказал, кто бьется в экстазе от "грязного" российского газа

Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе" - РИА Новости, 05.01.2022

Пушков рассказал, кто бьется в экстазе от "грязного" российского газа

собственноручно доказывают некоторые страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:01

2022-01-05T09:01

2022-01-05T09:01

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украина

молдавия

польша

владимир путин

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Заявления о "грязном российском газе" далеки от реальности, что собственноручно доказывают некоторые страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.Прежде всего это характерно для Польши, которая призывает снизить цены на российский газ и заранее подсчитывает убытки после грядущего истечения срока действия контракта с "Газпромом".По его мнению, то же самое касается Молдавии, которая находится "в экстазе" от продления контракта на поставки топлива еще на пять лет, благодаря при этом США."Не все они рассчитывают на сжиженные американские "молекулы свободы", однако любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись", – заключил Пушков.В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за "коррупции и шантажа".При этом президент России Владимир Путин заявлял, что газ, который пойдет по трубопроводу "Северный поток — 2", лучше с экологической точки зрения — он самый чистый в мире.

https://ria.ru/20220105/gaz-1766597298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/gazovye-voyny-1766503849.html

украина

молдавия

польша

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в мире, украина, молдавия, польша, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков