Пушков рассказал, кто бьется в экстазе от "грязного" российского газа

Пушков назвал главных лжецов о "грязном российском газе"
Сенатор Пушков: Польша, Украина и Молдавия не могут обойтись без "грязного" газа из России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Заявления о "грязном российском газе" далеки от реальности, что собственноручно доказывают некоторые страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Прежде всего это характерно для Польши, которая призывает снизить цены на российский газ и заранее подсчитывает убытки после грядущего истечения срока действия контракта с "Газпромом".
"Украина требует, чтобы "грязный газ" тек в Европу только по их трубам, а заодно закупает его же по реверсу из Польши и Словакии, не смущаясь того, что он "грязный", – отметил сенатор.
По его мнению, то же самое касается Молдавии, которая находится "в экстазе" от продления контракта на поставки топлива еще на пять лет, благодаря при этом США.
"Не все они рассчитывают на сжиженные американские "молекулы свободы", однако любят плевать в колодец, без которого не могут обойтись", – заключил Пушков.
В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газ "самым грязным в мире" из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за "коррупции и шантажа".
При этом президент России Владимир Путин заявлял, что газ, который пойдет по трубопроводу "Северный поток — 2", лучше с экологической точки зрения — он самый чистый в мире.