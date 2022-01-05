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Европа поплатилась за отказ от российского газа и боится не пережить зиму
Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца - РИА Новости, 05.01.2022
Европа поплатилась за отказ от российского газа и боится не пережить зиму
Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, пишет Bloomberg. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T02:06
2022-01-05T07:05
экономика
в мире
азия
европа
северный поток — 2
россия
массимо ди одоардо
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, пишет Bloomberg.Авторы публикации отметили, что предпосылками к топливному кризису стал переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В итоге в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.В свою очередь, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо назвал единственный, по его мнению, выход из сложившейся ситуации.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
https://ria.ru/20211225/postavki-1765498710.html
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экономика, в мире, азия, европа, северный поток — 2, россия, массимо ди одоардо
02:06 05.01.2022 (обновлено: 07:05 05.01.2022)
 
Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца

Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца из-за мороза и дефицита топлива

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, пишет Bloomberg.
Авторы публикации отметили, что предпосылками к топливному кризису стал переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В итоге в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.
"Впереди два самых холодных месяца зимы, и есть опасения, что в Европе может закончиться газ", — говорится в статье.
В свою очередь, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо назвал единственный, по его мнению, выход из сложившейся ситуации.
"Не совсем понятно, как можно достичь нужного уровня запасов газа в хранилищах без дополнительных поставок из России по "Северному потоку — 2" или действующим маршрутам", — высказался Ди Одоардо.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
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Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.
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