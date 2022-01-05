https://ria.ru/20220105/gaz-1766597298.html

Европа поплатилась за отказ от российского газа и боится не пережить зиму

Bloomberg: Европа может остаться без газа через два месяца - РИА Новости, 05.01.2022

Европа поплатилась за отказ от российского газа и боится не пережить зиму

Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, пишет Bloomberg. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:06

2022-01-05T02:06

2022-01-05T07:05

экономика

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азия

европа

северный поток — 2

россия

массимо ди одоардо

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Европа рискует остаться без газа в ближайшие два месяца из-за морозной погоды и низких запасов голубого топлива в хранилищах, пишет Bloomberg.Авторы публикации отметили, что предпосылками к топливному кризису стал переход к возобновляемым источникам энергии и снижение собственной добычи природного газа. В итоге в прошлом году в европейских странах упала выработка электроэнергии из-за непостоянства ветроэнергетики и солнечной энергетики.В свою очередь, вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо назвал единственный, по его мнению, выход из сложившейся ситуации.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в тысячу долларов. Уже в декабре котировки выросли вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии. Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, и он готов к работе, однако, как ожидается, будет запущен не ранее второго полугодия.

https://ria.ru/20211225/postavki-1765498710.html

https://ria.ru/20211224/potok-1765373681.html

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экономика, в мире, азия, европа, северный поток — 2, россия, массимо ди одоардо