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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220105/gadaniya-1765847567.html
Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане" - РИА Новости, 05.01.2022
Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"
Святочные гадания, как и любое гадание - это "молебен сатане", так как имеют отношение к оккультизму, рассказал РИА Новости известный церковный публицист... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T07:32
2022-01-05T07:32
религия
русская православная церковь
рождество христово
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Святочные гадания, как и любое гадание - это "молебен сатане", так как имеют отношение к оккультизму, рассказал РИА Новости известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Двенадцать святых дней (Святки) между двумя великими церковными праздниками Рождеством Христовым и Крещением Господнем (Богоявлением) приходятся на период с 7 по 19 января (с 25 декабря по 6 января по старому стилю). На Святки по славянской традиции принято гадать, в старину это было одним из главных девичьих развлечений - узнать имя суженого, какая жизнь с ним ожидает в будущем."Этот праздничный период имеет языческую, дохристианскую историю, как и многие другие события годового богослужебного цикла. Церковь в борьбе с идолопоклонством последовательно вытесняла языческое содержание из народных праздников, заменяя его христианским. Святочные гадание, как и любые другие так или иначе имеют оккультную, бесовскую природу - это "молебен сатане". Сатана - отец лжи, а это же все обман. Вот так нагадают -нагадают, а будет все не так, а так что потом мало не покажется", - сказал иеромонах.Он подчеркнул, что полностью знать свое будущее человек не может, но каждый должен знать "Божию волю о себе самом". Церковная молитвенная жизнь -это христианская альтернатива гаданию и другим оккультным службам.Священник отметил, что еще одна рождественская традиция - колядки относится не к суевериям, а к народному творчеству. "Одно дело суеверия и предрассудки, а другое дело искусство, колядки - это народное вокальное искусство. Сейчас оно начало возрождается, и как это хорошо в Рождество стимулировать свои способности", - сказал собеседник агентства.Колядки - обрядовые песни славян, которые исполнялись в святочный период во время ритуальных обходов по домам. За песни хозяин дома должен был дать колядующим угощение. Как правило, у колядок нет авторов, они народны. Сюжеты колядок посвящены жизни в деревне, хозяйственным заботам, сбору урожая, так же в них отражены библейские мотивы - рождение Иисуса Христа, поклонение волхвов.
https://ria.ru/20211031/khellouin-1756895388.html
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русская православная церковь, рождество христово
07:32 05.01.2022
 

Известный священник назвал святочные гадания "молебном сатане"

© Fotolia / Sonja BirkelbachМаятник на астрологическом круге
Маятник на астрологическом круге - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Fotolia / Sonja Birkelbach
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Святочные гадания, как и любое гадание - это "молебен сатане", так как имеют отношение к оккультизму, рассказал РИА Новости известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
Двенадцать святых дней (Святки) между двумя великими церковными праздниками Рождеством Христовым и Крещением Господнем (Богоявлением) приходятся на период с 7 по 19 января (с 25 декабря по 6 января по старому стилю). На Святки по славянской традиции принято гадать, в старину это было одним из главных девичьих развлечений - узнать имя суженого, какая жизнь с ним ожидает в будущем.
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"Этот праздничный период имеет языческую, дохристианскую историю, как и многие другие события годового богослужебного цикла. Церковь в борьбе с идолопоклонством последовательно вытесняла языческое содержание из народных праздников, заменяя его христианским. Святочные гадание, как и любые другие так или иначе имеют оккультную, бесовскую природу - это "молебен сатане". Сатана - отец лжи, а это же все обман. Вот так нагадают -нагадают, а будет все не так, а так что потом мало не покажется", - сказал иеромонах.
Он подчеркнул, что полностью знать свое будущее человек не может, но каждый должен знать "Божию волю о себе самом". Церковная молитвенная жизнь -это христианская альтернатива гаданию и другим оккультным службам.
Священник отметил, что еще одна рождественская традиция - колядки относится не к суевериям, а к народному творчеству. "Одно дело суеверия и предрассудки, а другое дело искусство, колядки - это народное вокальное искусство. Сейчас оно начало возрождается, и как это хорошо в Рождество стимулировать свои способности", - сказал собеседник агентства.
Колядки - обрядовые песни славян, которые исполнялись в святочный период во время ритуальных обходов по домам. За песни хозяин дома должен был дать колядующим угощение. Как правило, у колядок нет авторов, они народны. Сюжеты колядок посвящены жизни в деревне, хозяйственным заботам, сбору урожая, так же в них отражены библейские мотивы - рождение Иисуса Христа, поклонение волхвов.
Святочные гадания. Архив - РИА Новости, 1920, 18.01.2013
18 января 2013, 19:24
Россияне не верят в гадания на Святки, но гадают из любопытстваБольшинство россиян не верят в гадания на Святки, а те, кто гадал или собирается гадать, делают это не всерьез, лишь ради интереса.
 
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