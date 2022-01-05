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МИД Франции призвал ЕС участвовать в диалоге по безопасности с Россией
МИД Франции призвал ЕС участвовать в диалоге по безопасности с Россией - РИА Новости, 05.01.2022
МИД Франции призвал ЕС участвовать в диалоге по безопасности с Россией
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил важность тесной координации с европейскими партнерами в преддверии запланированных переговоров с РФ на следующей... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:26
2022-01-05T15:32
в мире
германия
москва
дмитрий козак
жан-ив ле дриан
йенс плетнер
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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил важность тесной координации с европейскими партнерами в преддверии запланированных переговоров с РФ на следующей неделе.Ле Дриан сообщил, что провел переговоры с немецкой, итальянским и польским коллегами, а также с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, чтобы обсудить напряженность в отношениях с Россией и украинскую тему."Я подчеркнул важность тесной координации между европейскими странами в преддверии запланированных на следующей неделе переговоров с Россией в различных форматах, а также в перспективе неформальной встречи министров иностранных дел Европейского союза, которую я буду принимать в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза", - говорится в заявлении Ле Дриана, которое было распространено пресс-службой МИД Франции по итогам переговоров."В этой связи я настаивал на ответственности европейцев за вклад и активное участие посредством конкретных предложений в подготовке и проведении этих переговоров с Россией, которые затрагивают наши собственные интересы безопасности", - отмечается в коммюнике французского министра.Ле Дриан отметил, что требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые европейские страны считают соответствующими их общим интересам безопасности, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе."Я напомнил своим собеседникам... что любая новая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезный ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами. В этом отношении мы стремимся к тесной координации между европейскими странами и в рамках трансатлантических отношений", - говорится в заявлении главы МИД Франции.На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Ранее источник в администрации президента РФ сообщил РИА Новости, что замглавы администрации Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны.
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в мире, германия, москва, дмитрий козак, жан-ив ле дриан, йенс плетнер
15:26 05.01.2022 (обновлено: 15:32 05.01.2022)
 
МИД Франции призвал ЕС участвовать в диалоге по безопасности с Россией

Глава МИД Франции Ле Дриан призвал ЕС участвовать в диалоге по безопасности с Россией

© REUTERS / Gonzalo Fuentes / PoolМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© REUTERS / Gonzalo Fuentes / Pool
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
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ПАРИЖ, 5 янв – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан отметил важность тесной координации с европейскими партнерами в преддверии запланированных переговоров с РФ на следующей неделе.
Ле Дриан сообщил, что провел переговоры с немецкой, итальянским и польским коллегами, а также с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, чтобы обсудить напряженность в отношениях с Россией и украинскую тему.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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Боррель: ЕС не может просто наблюдать за диалогом по безопасности с Россией
"Я подчеркнул важность тесной координации между европейскими странами в преддверии запланированных на следующей неделе переговоров с Россией в различных форматах, а также в перспективе неформальной встречи министров иностранных дел Европейского союза, которую я буду принимать в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского союза", - говорится в заявлении Ле Дриана, которое было распространено пресс-службой МИД Франции по итогам переговоров.
"В этой связи я настаивал на ответственности европейцев за вклад и активное участие посредством конкретных предложений в подготовке и проведении этих переговоров с Россией, которые затрагивают наши собственные интересы безопасности", - отмечается в коммюнике французского министра.
Ле Дриан отметил, что требовательный диалог с Россией на основе параметров, которые европейские страны считают соответствующими их общим интересам безопасности, полезен и необходим для укрепления стратегической стабильности в Европе.
"Я напомнил своим собеседникам... что любая новая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезный ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами. В этом отношении мы стремимся к тесной координации между европейскими странами и в рамках трансатлантических отношений", - говорится в заявлении главы МИД Франции.
На фоне напряженности вокруг Украины Россия и США планируют 10 января провести встречу в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД. На 12 января намечается заседание Совета Россия-НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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В МИД рассказали, кто представит Россию на переговорах с НАТО
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Ранее источник в администрации президента РФ сообщил РИА Новости, что замглавы администрации Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны.
 
В миреГерманияМоскваДмитрий КозакЖан-Ив Ле ДрианЙенс Плетнер
 
 
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