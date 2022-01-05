https://ria.ru/20220105/evropa-1766672198.html
Блинкен ответил на вопрос об участии Европы в диалоге с Россией
Блинкен ответил на вопрос об участии Европы в диалоге с Россией - РИА Новости, 05.01.2022
Блинкен ответил на вопрос об участии Европы в диалоге с Россией
США настроены обеспечить полноценное участие Европы в предстоящем диалоге с Россией по поводу региональной безопасности, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T21:20
2022-01-05T21:20
2022-01-05T21:58
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США настроены обеспечить полноценное участие Европы в предстоящем диалоге с Россией по поводу региональной безопасности, пообещал госсекретарь Энтони Блинкен."Не будет никаких обсуждений по вашему поводу без вас - не просто полная координация, полные консультации, но и участие. Это тот базис, на котором мы двигаемся и продолжим двигаться вперед", - сказал Блинкен после состоявшейся в Вашингтоне встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Бербок также заявила, что не может быть и речи о том, чтобы обсуждать безопасность Европы без самой Европы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://ria.ru/20220105/bezopasnost-1766669068.html
https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html
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в мире, сша, европа, россия, вена, нато, мид германии, совет россия-нато, энтони блинкен, анналена бербок
21:20 05.01.2022 (обновлено: 21:58 05.01.2022)
Блинкен ответил на вопрос об участии Европы в диалоге с Россией
Госсекретарь Блинкен: Европа будет полноценно участвовать в диалоге с Россией по гарантиям