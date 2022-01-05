https://ria.ru/20220105/evro-1766663502.html

Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября

Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября - РИА Новости, 05.01.2022

Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября

Рубль сильно дешевеет к доллару и евро на фоне падения российского рынка акций, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:34

2022-01-05T19:34

2022-01-05T21:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Рубль сильно дешевеет к доллару и евро на фоне падения российского рынка акций, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" в 19:42 (мск) рос на 1,17 рубля — до 86,15 рубля, американской — на 69 копеек, до 76,05 рубля.Так, евро поднялся выше 86 рублей впервые с 21 сентября, доллар превысил отметку 76 рублей впервые с 22 сентября.Рубль сильнее снижается к евро на фоне его роста на Forex, где европейская валюта прибавляет 0,39 процента, до 1,133 доллара.При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,37 процента — до 81,1 доллара за баррель.К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,51 процента — до 3815,05 пункта, долларовый РТС — на 2,24 процента, до 1586,2 пункта.

https://ria.ru/20220101/lira-1766336835.html

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экономика, московская биржа, россия