https://ria.ru/20220105/evro-1766663502.html
Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября
Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября - РИА Новости, 05.01.2022
Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября
Рубль сильно дешевеет к доллару и евро на фоне падения российского рынка акций, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T19:34
2022-01-05T19:34
2022-01-05T21:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Рубль сильно дешевеет к доллару и евро на фоне падения российского рынка акций, следует из данных Московской биржи.Курс европейской валюты расчетами "завтра" в 19:42 (мск) рос на 1,17 рубля — до 86,15 рубля, американской — на 69 копеек, до 76,05 рубля.Так, евро поднялся выше 86 рублей впервые с 21 сентября, доллар превысил отметку 76 рублей впервые с 22 сентября.Рубль сильнее снижается к евро на фоне его роста на Forex, где европейская валюта прибавляет 0,39 процента, до 1,133 доллара.При этом мартовский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,37 процента — до 81,1 доллара за баррель.К закрытию основных торгов рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,51 процента — до 3815,05 пункта, долларовый РТС — на 2,24 процента, до 1586,2 пункта.
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экономика, московская биржа, россия
19:34 05.01.2022 (обновлено: 21:17 05.01.2022)
Доллар и евро обновили максимумы с конца сентября
Доллар и евро обновили максимумы с 21 сентября