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Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России - РИА Новости, 05.01.2022
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:39
2022-01-05T16:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с ситуацией вокруг Украины.В конце декабря Лаанет сообщило возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Он отметил, что перед принятием окончательного решения о поставках вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет - США, а также от бывших владельцев гаубиц - Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи будут зависеть от того, как будут проходить переговоры с союзниками."В настоящее время союзники выясняют, можно ли передать эстонское оружие в случае необходимости, но решение о поставках будет достигнуто только в том случае, если на Украине начнутся реальные военные действия",- добавил глава минобороны.
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в мире, украина, сша, финляндия, эстония, javelin (птрк), россия
16:39 05.01.2022
 
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России

Министр обороны Эстонии Лаанет заявил о необходимости сдерживания России

© РИА Новости / Ольга СолдатенковаТаллин, вид на старый город со смотровой площадки.
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки. - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Ольга Солдатенкова
Таллин, вид на старый город со смотровой площадки.
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с ситуацией вокруг Украины.
"За последние полгода стало ясно, что ситуация с безопасностью может резко обостриться, но сейчас самое главное - сосредоточиться на том, чтобы сдерживать Россию. Россия должна понять, каковы будут последствия, если она нападет на Украину. Поэтому, помимо дипломатической поддержки, Эстония решила предложить Украине реальную помощь", - заявил в среду Лаанет в эфире телеканала ETV.
В конце декабря Лаанет сообщило возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Он отметил, что перед принятием окончательного решения о поставках вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет - США, а также от бывших владельцев гаубиц - Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи будут зависеть от того, как будут проходить переговоры с союзниками.
"В настоящее время союзники выясняют, можно ли передать эстонское оружие в случае необходимости, но решение о поставках будет достигнуто только в том случае, если на Украине начнутся реальные военные действия",- добавил глава минобороны.
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В миреУкраинаСШАФинляндияЭстонияJavelin (ПТРК)Россия
 
 
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