https://ria.ru/20220105/estoniya-1766646577.html
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России - РИА Новости, 05.01.2022
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:39
2022-01-05T16:39
2022-01-05T16:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 5 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с ситуацией вокруг Украины.В конце декабря Лаанет сообщило возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Он отметил, что перед принятием окончательного решения о поставках вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет - США, а также от бывших владельцев гаубиц - Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи будут зависеть от того, как будут проходить переговоры с союзниками."В настоящее время союзники выясняют, можно ли передать эстонское оружие в случае необходимости, но решение о поставках будет достигнуто только в том случае, если на Украине начнутся реальные военные действия",- добавил глава минобороны.
https://ria.ru/20211217/estoniya-1764317432.html
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в мире, украина, сша, финляндия, эстония, javelin (птрк), россия
Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России
Министр обороны Эстонии Лаанет заявил о необходимости сдерживания России