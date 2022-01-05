https://ria.ru/20220105/estoniya-1766646577.html

Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России

Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России - РИА Новости, 05.01.2022

Министр обороны Эстонии заявил о необходимости сдерживания России

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:39

2022-01-05T16:39

2022-01-05T16:39

в мире

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сша

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эстония

javelin (птрк)

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 янв - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о необходимости сдерживания России, поскольку, по его мнению, ситуация с безопасностью может обостриться в связи с ситуацией вокруг Украины.В конце декабря Лаанет сообщило возможной передаче Украине противотанковых ракет Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Он отметил, что перед принятием окончательного решения о поставках вооружения другой стране необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет - США, а также от бывших владельцев гаубиц - Финляндии и Германии. Таким образом, сроки оказания помощи будут зависеть от того, как будут проходить переговоры с союзниками."В настоящее время союзники выясняют, можно ли передать эстонское оружие в случае необходимости, но решение о поставках будет достигнуто только в том случае, если на Украине начнутся реальные военные действия",- добавил глава минобороны.

https://ria.ru/20211217/estoniya-1764317432.html

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сша

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в мире, украина, сша, финляндия, эстония, javelin (птрк), россия