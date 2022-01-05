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Религия
https://ria.ru/20220105/elka-1766178241.html
Раввин рассказал об отношении евреев к новогодним елкам
Раввин рассказал об отношении евреев к новогодним елкам - РИА Новости, 05.01.2022
Раввин рассказал об отношении евреев к новогодним елкам
Если бы евреи ставили елку, то поспорили бы о ее качествах, поскольку традиция предписывает щепетильное отношение к исполнению материальных заповедей, рассказал РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T12:00
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религия
федерация еврейских общин россии
россия
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Если бы евреи ставили елку, то поспорили бы о ее качествах, поскольку традиция предписывает щепетильное отношение к исполнению материальных заповедей, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода."Так как еврейский закон очень щепетильно подходит к исполнению материальных заповедей, традиции обычно варьируются от одной этнической группы евреев к другой. Вокруг необходимого для исполнения заповеди предмета часто бывают споры, и даже мнения авторитетных раввинов могут очень сильно расходиться", - сказал Борода.Так, например, по его словам, в праздник Суккот (праздник шалашей – ред.) в одних общинах принято украшать шалаш, а в других — нет, может отличаться форма ханукальной меноры."Поэтому шутят, что если бы евреи должны были ставить елку, они бы долго спорили о том, в каком месте она должна стоять, какой высоты должна достигать, какой формы должны быть иголки, каким топором ее нужно было срубить, а реформисты вообще бы обходились искусственной", - рассказал раввин.В целом же, отметил он, в религиозных семьях Новый год не празднуют и елку не ставят, а традиция празднования Нового года больше распространена среди евреев из постсоветских стран.
https://ria.ru/20211129/khanuka-1761304220.html
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федерация еврейских общин россии, россия
12:00 05.01.2022
 

Раввин рассказал об отношении евреев к новогодним елкам

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ тереме Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга
В тереме Деда Мороза. Вотчина Деда Мороза расположена в 12 километрах от Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Если бы евреи ставили елку, то поспорили бы о ее качествах, поскольку традиция предписывает щепетильное отношение к исполнению материальных заповедей, рассказал РИА Новости президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.
"Так как еврейский закон очень щепетильно подходит к исполнению материальных заповедей, традиции обычно варьируются от одной этнической группы евреев к другой. Вокруг необходимого для исполнения заповеди предмета часто бывают споры, и даже мнения авторитетных раввинов могут очень сильно расходиться", - сказал Борода.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода
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Так, например, по его словам, в праздник Суккот (праздник шалашей – ред.) в одних общинах принято украшать шалаш, а в других — нет, может отличаться форма ханукальной меноры.
"Поэтому шутят, что если бы евреи должны были ставить елку, они бы долго спорили о том, в каком месте она должна стоять, какой высоты должна достигать, какой формы должны быть иголки, каким топором ее нужно было срубить, а реформисты вообще бы обходились искусственной", - рассказал раввин.
В целом же, отметил он, в религиозных семьях Новый год не празднуют и елку не ставят, а традиция празднования Нового года больше распространена среди евреев из постсоветских стран.
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