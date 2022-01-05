https://ria.ru/20220105/dtp-1766661175.html

Три человека погибли в ДТП с минивэном в Нижегородской области

Три человека погибли в ДТП с минивэном в Нижегородской области - РИА Новости, 05.01.2022

Три человека погибли в ДТП с минивэном в Нижегородской области

Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении минивэна с легковым автомобилем на трассе М-7 в Нижегородской области,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T19:04

2022-01-05T19:04

2022-01-05T19:04

происшествия

дтп

нижегородская область

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 янв - РИА Новости. Три человека погибли, четверо, в том числе двое детей, получили травмы при столкновении минивэна с легковым автомобилем на трассе М-7 в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в Лысковском районе 5 января около 16.15 на 487 километре автодороги Нижний Новгород-Казань (М-7)."По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с минивэном "Фольксваген". В результате ДТП водитель и два пассажира "Рено" (две женщины) погибли", - говорится в сообщении.В минивэне пострадали четыре человека, двое их них - дети (два и четыре года). Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.По информации регионального минздрава, при ДТП пострадали пять человек. "Пять пострадавших, в том числе двое детей, доставлены в Лысковскую центральную районную больницу. В настоящее время пострадавшие проходят обследование", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220105/dtp-1766652675.html

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нижегородская область

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происшествия, дтп, нижегородская область, авто