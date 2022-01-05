https://ria.ru/20220105/dtp-1766652675.html

Под Тулой столкнулись более 40 машин. Что случилось

Опубликовано видео с места ДТП под Тулой, где столкнулись более 100 машин - РИА Новости, 05.01.2022

Под Тулой столкнулись более 40 машин. Что случилось

Прокуратура опубликовала кадры с места массовой аварии на федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T17:28

2022-01-05T17:28

2022-01-05T19:23

происшествия

тульская область

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Прокуратура опубликовала кадры с места массовой аварии на федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области.Как видно на ролике, в происшествии пострадали как легковые автомобили, так и грузовые, и даже пассажирский автобус. Из-за ЧП на трассе образовалась длинная пробка.Как уточнили в региональном УМВД, на федеральной трассе "Дон" в Тульской области с 12:30 до 13:00 из-за сложных погодных условий произошло несколько ДТП с участием в общей сложности примерно 120 автомобилей.Так, в Ефремовском районе на 284-м километре трассы столкнулись около 30 машин. На участке с 284-го по 286-й километр — 16 машин, еще 55 столкнулись в Киреевском районе на 217-м километре. В этих авариях пострадали восемь человек, которые получили незначительные травмы. В Веневском районе на 177-м километре столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок.Кроме того, на 216-м километре столкнулись десять автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. Здесь участниками ДТП стали по одной машине скорой помощи и спасательной службы.Изначально движение по трассе перекрыли полностью, но затем разблокировали по одной полосе в каждом направлении.Федеральная автотрасса "Дон" связывает Москву с югом России через Воронеж и Ростов-на-Дону. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.

https://ria.ru/20211227/dtp-1765739894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трасса "Дон", где столкнулись несколько десятков машин На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись пять десятков автомобилей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП. 2022-01-05T17:28 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, россия