https://ria.ru/20220105/dtp-1766652675.html
Под Тулой столкнулись более 40 машин. Что случилось
Опубликовано видео с места ДТП под Тулой, где столкнулись более 100 машин - РИА Новости, 05.01.2022
Под Тулой столкнулись более 40 машин. Что случилось
Прокуратура опубликовала кадры с места массовой аварии на федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T17:28
2022-01-05T17:28
2022-01-05T19:23
происшествия
тульская область
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Прокуратура опубликовала кадры с места массовой аварии на федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области.Как видно на ролике, в происшествии пострадали как легковые автомобили, так и грузовые, и даже пассажирский автобус. Из-за ЧП на трассе образовалась длинная пробка.Как уточнили в региональном УМВД, на федеральной трассе "Дон" в Тульской области с 12:30 до 13:00 из-за сложных погодных условий произошло несколько ДТП с участием в общей сложности примерно 120 автомобилей.Так, в Ефремовском районе на 284-м километре трассы столкнулись около 30 машин. На участке с 284-го по 286-й километр — 16 машин, еще 55 столкнулись в Киреевском районе на 217-м километре. В этих авариях пострадали восемь человек, которые получили незначительные травмы. В Веневском районе на 177-м километре столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок.Кроме того, на 216-м километре столкнулись десять автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. Здесь участниками ДТП стали по одной машине скорой помощи и спасательной службы.Изначально движение по трассе перекрыли полностью, но затем разблокировали по одной полосе в каждом направлении.Федеральная автотрасса "Дон" связывает Москву с югом России через Воронеж и Ростов-на-Дону. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.
https://ria.ru/20211227/dtp-1765739894.html
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РИА Новости
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766648742_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6ada4fce9f8c99b2ba3d3dbaf7be8d42.jpg
Трасса "Дон", где столкнулись несколько десятков машин
На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись пять десятков автомобилей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.
2022-01-05T17:28
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происшествия, тульская область, россия
17:28 05.01.2022 (обновлено: 19:23 05.01.2022)
Опубликовано видео с места ДТП под Тулой, где столкнулись более 100 машин
Опубликовано видео с места ДТП на трассе М4, где столкнулись около 120 автомобилей
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Прокуратура опубликовала кадры с места массовой аварии на федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области
.
Как видно на ролике, в происшествии пострадали как легковые автомобили, так и грузовые, и даже пассажирский автобус. Из-за ЧП на трассе образовалась длинная пробка.
Как уточнили в региональном УМВД, на федеральной трассе "Дон" в Тульской области с 12:30 до 13:00 из-за сложных погодных условий произошло несколько ДТП с участием в общей сложности примерно 120 автомобилей.
Так, в Ефремовском районе
на 284-м километре трассы столкнулись около 30 машин. На участке с 284-го по 286-й километр — 16 машин, еще 55 столкнулись в Киреевском районе
на 217-м километре. В этих авариях пострадали восемь человек, которые получили незначительные травмы. В Веневском районе
на 177-м километре столкнулись семь автомобилей, пострадал ребенок.
Кроме того, на 216-м километре столкнулись десять автомобилей, пострадали четыре человека, которые получили незначительные травмы. Здесь участниками ДТП стали по одной машине скорой помощи и спасательной службы.
Изначально движение по трассе перекрыли полностью, но затем разблокировали по одной полосе в каждом направлении.
Федеральная автотрасса "Дон" связывает Москву
с югом России
через Воронеж
и Ростов-на-Дону
. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.