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В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон"
В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон" - РИА Новости, 05.01.2022
В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон"
На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись несколько десятков автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:15
2022-01-05T15:15
2022-01-05T17:53
происшествия
тульская область
ростов-на-дону
россия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись несколько десятков автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 216-м километре платного участка автодороги "Дон" произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин", — уточнил он.По словам собеседника агентства, при этом пострадали восемь человек, в том числе трое детей.Областное правительство приводит другие данные. По его сведениям, в аварию попали 40 машин, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Детей доставили в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Госпитализация потребовалась также четырем мужчинам и одной женщине, еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте.Прокуратура Тульской области, со своей стороны, сообщает, что в ДТП участвовали 20 автомобилей, в том числе карета скорой помощи. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.Федеральная автотрасса "Дон" связывает Москву с югом России через Воронеж и Ростов-на-Дону. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.
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Трасса "Дон", где столкнулись несколько десятков машин
На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись пять десятков автомобилей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.
2022-01-05T15:15
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РИА Новости
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происшествия, тульская область, ростов-на-дону, россия
15:15 05.01.2022 (обновлено: 17:53 05.01.2022)
В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон"
В Узловском районе Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон"
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области
столкнулись несколько десятков автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 216-м километре платного участка автодороги "Дон" произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин", — уточнил он.
По словам собеседника агентства, при этом пострадали восемь человек, в том числе трое детей.
Областное правительство приводит другие данные. По его сведениям, в аварию попали 40 машин, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Детей доставили в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Госпитализация потребовалась также четырем мужчинам и одной женщине, еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте.
Прокуратура Тульской области, со своей стороны, сообщает, что в ДТП участвовали 20 автомобилей, в том числе карета скорой помощи.
Движение транспорта в сторону Москвы
перекрыто, организован объезд места ДТП.
Федеральная автотрасса "Дон" связывает Москву с югом России
через Воронеж
и Ростов-на-Дону
. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.