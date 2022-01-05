https://ria.ru/20220105/dtp-1766637282.html

В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон"

В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон" - РИА Новости, 05.01.2022

В Тульской области десятки автомобилей столкнулись на трассе "Дон"

На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись несколько десятков автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:15

2022-01-05T15:15

2022-01-05T17:53

происшествия

тульская область

ростов-на-дону

россия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись несколько десятков автомобилей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 216-м километре платного участка автодороги "Дон" произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин", — уточнил он.По словам собеседника агентства, при этом пострадали восемь человек, в том числе трое детей.Областное правительство приводит другие данные. По его сведениям, в аварию попали 40 машин, пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Детей доставили в Тульскую областную детскую больницу и Новомосковскую городскую клиническую больницу. Госпитализация потребовалась также четырем мужчинам и одной женщине, еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте.Прокуратура Тульской области, со своей стороны, сообщает, что в ДТП участвовали 20 автомобилей, в том числе карета скорой помощи. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.Федеральная автотрасса "Дон" связывает Москву с югом России через Воронеж и Ростов-на-Дону. Тульский участок этой дороги характеризуется холмистым рельефом, в условиях гололеда и сильных снегопадов здесь часто случаются ДТП.

https://ria.ru/20211226/dtp-1765522523.html

тульская область

ростов-на-дону

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Трасса "Дон", где столкнулись несколько десятков машин На федеральной автотрассе М4 в Узловском районе Тульской области столкнулись пять десятков автомобилей. Движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП. 2022-01-05T15:15 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, ростов-на-дону, россия