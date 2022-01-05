https://ria.ru/20220105/dimlomat-1766661613.html
США признали, что у Украины нет будущего без России
Американский дипломат сравнил Россию и Украину - РИА Новости, 05.01.2022
США признали, что у Украины нет будущего без России
Бывший высокопоставленный сотрудник дипслужбы США Реймонд Смит сравнил в своей статье для The National Interest Россию и Украину и дал прогноз относительно... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T19:11
2022-01-05T19:11
2022-01-05T21:11
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Бывший высокопоставленный сотрудник дипслужбы США Реймонд Смит сравнил в своей статье для The National Interest Россию и Украину и дал прогноз относительно будущего Киева на политической арене."Украина имеет много общего с Россией, пусть это и спорно. Россия — ее самый значимый сосед, который больше, вооружен ядерным оружием и богаче", — написал он.По мнению американского эксперта, у Украины есть два пути дальнейшего развития на внешнеполитической арене, которые связаны с Россией."Достичь modus vivendi с Москвой, чтобы удовлетворить интересы обеих стран, или заключить союз с другой державой, что позволит Киеву бросить вызов своему более крупному соседу", — предположил Смит.Специалист отметил, что Соединенные Штаты — единственная страна, "потенциально способная поддержать второй вариант". Однако, по словам дипломата, такой вариант развития событий проходит в стороне от стратегических интересов США, а украинскому государству и вовсе грозит национальной трагедией.Ранее издатель журнала The Nation Катрина ванден Хойвел выступила со схожим заявлением, в котором призвала Белый дом воздержаться от попыток сделать Украину членом НАТО.В ночь на 31 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор. По информации Кремля, глава Белого дома пригрозил России "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер ответил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.
https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html
https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html
https://ria.ru/20211231/nato-1766292831.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
19:11 05.01.2022 (обновлено: 21:11 05.01.2022)
Американский дипломат сравнил Россию и Украину
Дипломат Смит: у России и Украины много общего