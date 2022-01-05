Боррель объяснил, как конфликт в Донбассе влияет на Европу
Глава дипломатии Боррель: конфликт в Донбассе создает напряжение для безопасности ЕС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Конфликт в Донбассе создает напряжение для безопасности Евросоюза, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Донбасс.
"Сейчас конфликт (в Донбассе - ред.) находится на грани того, что он может углубиться. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия наращивает войска и оружие вдоль украинской границы… Вопрос безопасности Европы и безопасности Украины, поскольку Украина является частью Европы, - это вопрос, который в первую очередь касается украинцев и европейцев", - сказал Боррель на брифинге, который транслировал телеканал "Дом" в среду.
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"Мы тут в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть полную поддержку ЕС территориальной целостности и независимости Украины. Мы тут для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации. Главный вопрос, который нас беспокоит, наша главная цель - это снижение напряжения. Это должно проходить и путем переговоров, которые будут в ближайшее время, так и путем твердых заявлений о нашей поддержке Украины, о том, что мы идем с Украиной плечом к плечу", - сказал он.
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Кроме того, Боррель сказал, что ЕС продолжает оказывать Украине политическую, финансовую и экономическую поддержку, в частности, с 2014 года было предоставлено более 17 миллиардов евро.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.