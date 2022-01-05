https://ria.ru/20220105/borrel-1766657977.html

Боррель объяснил, как конфликт в Донбассе влияет на Европу

Боррель объяснил, как конфликт в Донбассе влияет на Европу - РИА Новости, 05.01.2022

Боррель объяснил, как конфликт в Донбассе влияет на Европу

Конфликт в Донбассе создает напряжение для безопасности Евросоюза, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T18:25

2022-01-05T18:25

2022-01-05T18:25

в мире

киев

сша

евросоюз

нато

жозеп боррель

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596211251_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_17798cec4315f4c4c5a1eb99ff01e37b.jpg

КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Конфликт в Донбассе создает напряжение для безопасности Евросоюза, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам визита в Донбасс."Сейчас конфликт (в Донбассе - ред.) находится на грани того, что он может углубиться. Сейчас нарастает напряжение даже в отношении европейской безопасности. Россия наращивает войска и оружие вдоль украинской границы… Вопрос безопасности Европы и безопасности Украины, поскольку Украина является частью Европы, - это вопрос, который в первую очередь касается украинцев и европейцев", - сказал Боррель на брифинге, который транслировал телеканал "Дом" в среду.По его словам, ЕС выражает стойкую поддержку Украине в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе путем переговоров. Боррель также сказал, что ЕС координирует свои позиции с США и НАТО в вопросе разрешения конфликта на Украине."Мы тут в первую очередь для того, чтобы подчеркнуть полную поддержку ЕС территориальной целостности и независимости Украины. Мы тут для того, чтобы работать вместе над деэскалацией ситуации. Главный вопрос, который нас беспокоит, наша главная цель - это снижение напряжения. Это должно проходить и путем переговоров, которые будут в ближайшее время, так и путем твердых заявлений о нашей поддержке Украины, о том, что мы идем с Украиной плечом к плечу", - сказал он.Кроме того, Боррель сказал, что ЕС продолжает оказывать Украине политическую, финансовую и экономическую поддержку, в частности, с 2014 года было предоставлено более 17 миллиардов евро.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211223/khimoruzhie-1765227673.html

https://ria.ru/20211227/dnr-1765729055.html

киев

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, евросоюз, нато, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр, россия