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Шоубиз
https://ria.ru/20220105/bogdanoff-1766599987.html
Раскрыты подробности загадочной смерти героев мемов с разницей в шесть дней
Пластический хирург высказался о причине смерти братьев Богданофф - РИА Новости, 05.01.2022
Раскрыты подробности загадочной смерти героев мемов с разницей в шесть дней
Эстетические операции не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, заявил МК пластический хирург Сергей Левин. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T04:08
2022-01-05T04:08
шоубиз
в мире
франция
сергей левин
россия
григорий богданофф
игорь богданофф
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эстетические операции не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, заявил МК пластический хирург Сергей Левин.Врач назвал "безобидными" процедуры мужчин по увеличению скул гелем и вставку имплантов.Также медик допустил, что братья Богданофф могли сделать ринопластику.В конце декабря СМИ сообщили о смерти Григория Богданофф. Как писала газета Monde, бизнесмен умер от коронавируса. Позже агентство Франс Пресс передавало, что спустя шесть дней ушел из жизни его брат-близнец, шоумен Игорь Богданофф. Адвокат подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что он скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Телеканал подчеркнул, что оба брата не вакцинировались, ранее их госпитализировали.Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев — Игорь и Григорий.
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в мире, франция, сергей левин, россия, григорий богданофф, игорь богданофф
04:08 05.01.2022
 
Пластический хирург высказался о причине смерти братьев Богданофф

Хирург Левин: пластические операции не могли спровоцировать смерть братьев Богданофф

CC BY-SA 4.0 / Bigmatbasket / Братья Богданофф
Братья Богданофф - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Bigmatbasket /
Братья Богданофф. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эстетические операции не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, заявил МК пластический хирург Сергей Левин.
Врач назвал "безобидными" процедуры мужчин по увеличению скул гелем и вставку имплантов.

"Эстетические операции и процедуры не могли давать какую-либо предрасположенность к смерти. То, что они умерли с разницей шесть дней, возможно, (связано с тем, что они. — Прим. ред.) были близки, и поэтому все так трагически сложилось", — предположил Левин.

Также медик допустил, что братья Богданофф могли сделать ринопластику.
Пейдж Ванзант / Криштиану Роналду / Эвандер Холифилд - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 08:00
Легли под нож: известные спортсмены, прибегнувшие к пластической хирургии
В конце декабря СМИ сообщили о смерти Григория Богданофф. Как писала газета Monde, бизнесмен умер от коронавируса. Позже агентство Франс Пресс передавало, что спустя шесть дней ушел из жизни его брат-близнец, шоумен Игорь Богданофф. Адвокат подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что он скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Телеканал подчеркнул, что оба брата не вакцинировались, ранее их госпитализировали.
Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.
Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев — Игорь и Григорий.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа 2020, 00:34Культура
В Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций
 
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