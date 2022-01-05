https://ria.ru/20220105/bogdanoff-1766599987.html

Раскрыты подробности загадочной смерти героев мемов с разницей в шесть дней

Пластический хирург высказался о причине смерти братьев Богданофф - РИА Новости, 05.01.2022

Раскрыты подробности загадочной смерти героев мемов с разницей в шесть дней

Эстетические операции не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, заявил МК пластический хирург Сергей Левин. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T04:08

2022-01-05T04:08

2022-01-05T04:08

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эстетические операции не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, заявил МК пластический хирург Сергей Левин.Врач назвал "безобидными" процедуры мужчин по увеличению скул гелем и вставку имплантов.Также медик допустил, что братья Богданофф могли сделать ринопластику.В конце декабря СМИ сообщили о смерти Григория Богданофф. Как писала газета Monde, бизнесмен умер от коронавируса. Позже агентство Франс Пресс передавало, что спустя шесть дней ушел из жизни его брат-близнец, шоумен Игорь Богданофф. Адвокат подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что он скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Телеканал подчеркнул, что оба брата не вакцинировались, ранее их госпитализировали.Братья Богданофф, отец которых родился в России, стали известны во Франции в 1970-х годах как ведущие научно-популярных программ.Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев — Игорь и Григорий.

https://rsport.ria.ru/20211230/sport-1766012121.html

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в мире, франция, сергей левин, россия, григорий богданофф, игорь богданофф