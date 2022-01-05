Раскрыты подробности загадочной смерти героев мемов с разницей в шесть дней

Пластический хирург высказался о причине смерти братьев Богданофф
Хирург Левин: пластические операции не могли спровоцировать смерть братьев Богданофф
Братья Богданофф. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эстетические операции не могли спровоцировать смерть братьев-близнецов Игоря и Григория Богданофф, заявил МК пластический хирург Сергей Левин.
Врач назвал "безобидными" процедуры мужчин по увеличению скул гелем и вставку имплантов.
"Эстетические операции и процедуры не могли давать какую-либо предрасположенность к смерти. То, что они умерли с разницей шесть дней, возможно, (связано с тем, что они. — Прим. ред.) были близки, и поэтому все так трагически сложилось", — предположил Левин.
Также медик допустил, что братья Богданофф могли сделать ринопластику.
30 декабря 2021, 08:00Легли под нож: известные спортсмены, прибегнувшие к пластической хирургии
В конце декабря СМИ сообщили о смерти Григория Богданофф. Как писала газета Monde, бизнесмен умер от коронавируса. Позже агентство Франс Пресс передавало, что спустя шесть дней ушел из жизни его брат-близнец, шоумен Игорь Богданофф. Адвокат подтвердил в эфире телеканала BFMTV, что он скончался от осложнений после заражения коронавирусом. Телеканал подчеркнул, что оба брата не вакцинировались, ранее их госпитализировали.
Братья родились в августе 1949 года в департаменте Жер в семье Юрия Михайловича Остасенко-Богданова, русского художника татарского происхождения, и Марии Долорес Францишки Коловрат-Краковской. Настоящие имена братьев — Игорь и Григорий.
8 августа 2020, 00:34КультураВ Сети появился редкий снимок Любови Успенской до пластических операций