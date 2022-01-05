https://ria.ru/20220105/blinken-1766680101.html

Блинкен посоветовал ЕС использовать "Северный поток — 2" против России

Блинкен посоветовал ЕС использовать "Северный поток — 2" против России - РИА Новости, 06.01.2022

Блинкен посоветовал ЕС использовать "Северный поток — 2" против России

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток — 2" является рычагом влияния Европы на политику Москвы. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-05T23:06

2022-01-05T23:06

2022-01-06T00:24

в мире

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сша

еврокомиссия

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энтони блинкен

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток — 2" является рычагом влияния Европы на политику Москвы.Россия неоднократно подчеркивала, что проект трубопровода, против которого активно выступают Штаты и Украина, коммерческий, он выгоден Европе и России и не должен упоминаться в контексте какой-либо политизации."Северный поток — 2" — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России", — сказал Блинкен после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.По его словам, трудно представить, что газ потечет по этому трубопроводу при обострении ситуации вокруг Украины.Бербок же напомнила, что Вашингтон и Берлин договорились о применении эффективных мер в случае, если Москва будет использовать в качестве "оружия" поставки энергоносителей."Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство", — отметила глава МИД ФРГ."Северный поток — 2" сейчас проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Сертификацию ранее приостановили, когда регулятор посчитал необходимым для оператора трубопровода Nord Stream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. Затем по поводу итогового решения регулятора выскажет свое мнение Еврокомиссия. В итоге пока завершение этой процедуры ожидается во втором полугодии 2022 года.

https://ria.ru/20220105/potok-1766606908.html

https://ria.ru/20220105/potok-1766599057.html

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