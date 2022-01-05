23:06 05.01.2022 (обновлено: 00:24 06.01.2022)
Блинкен посоветовал ЕС использовать "Северный поток — 2" против России
Госсекретарь США Блинкен: ЕС может использовать "Северный поток — 2" для влияния на Россию
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток — 2" является рычагом влияния Европы на политику Москвы.
Россия неоднократно подчеркивала, что проект трубопровода, против которого активно выступают Штаты и Украина, коммерческий, он выгоден Европе и России и не должен упоминаться в контексте какой-либо политизации.
"Северный поток — 2" — это рычаг, который Евросоюз может использовать в отношении России", — сказал Блинкен после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
По его словам, трудно представить, что газ потечет по этому трубопроводу при обострении ситуации вокруг Украины.
Бербок же напомнила, что Вашингтон и Берлин договорились о применении эффективных мер в случае, если Москва будет использовать в качестве "оружия" поставки энергоносителей.
"Мы не просто полностью поддерживаем это, но это полностью распространяется на новое федеральное правительство", — отметила глава МИД ФРГ.
"Северный поток — 2" сейчас проходит процедуру одобрения Федеральным сетевым агентством Германии. Сертификацию ранее приостановили, когда регулятор посчитал необходимым для оператора трубопровода Nord Stream 2 AG создать в Германии дочернее предприятие и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. Затем по поводу итогового решения регулятора выскажет свое мнение Еврокомиссия. В итоге пока завершение этой процедуры ожидается во втором полугодии 2022 года.