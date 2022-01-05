Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России
Госсекретарь Блинкен отверг сообщения о спорах с союзниками из-за санкций против России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками детально проработали пакет коллективных санкций, которые грозят России в случае обострения вокруг Украины, и добились высокого уровня взаимопонимания в этом вопросе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Выступая на пресс-конференции после переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок, он опроверг слухи о расхождениях в подходах коллективного Запада.
"На протяжении последних недель мы очень плотно работали... с государствами-партнерами, напрямую с Евросоюзом, вдавались с мельчайшие детали того, что будут представлять из себя эти санкции", - сказал Блинкен.
Запад грозит России беспрецедентными санкциями с разрушительными последствиями для экономики и населения в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину. Российские власти отрицают наличие агрессивных устремлений в отношении соседней страны, но называют выходом за красные линии ее возможную интеграцию в НАТО.
Вчера, 18:51В США назвали стратегию по Украине ошибкой
"Я не буду это публично телеграфировать, но могу сказать вам с большой уверенностью, что уже проделан колоссальный объем работы. Налицо очень тесная координация, сотрудничество и очень высокое взаимопонимание в отношении мер, которые будут предприняты в случае возобновления российской агрессии против Украины", - заявил Блинкен.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.