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https://ria.ru/20220105/blinken-1766677558.html
Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России
Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России - РИА Новости, 05.01.2022
Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России
США вместе с союзниками детально проработали пакет коллективных санкций, которые грозят России в случае обострения вокруг Украины, и добились высокого уровня... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T22:35
2022-01-05T22:35
в мире
киев
сша
евросоюз
нато
энтони блинкен
россия
анналена бербок
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками детально проработали пакет коллективных санкций, которые грозят России в случае обострения вокруг Украины, и добились высокого уровня взаимопонимания в этом вопросе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Выступая на пресс-конференции после переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок, он опроверг слухи о расхождениях в подходах коллективного Запада."На протяжении последних недель мы очень плотно работали... с государствами-партнерами, напрямую с Евросоюзом, вдавались с мельчайшие детали того, что будут представлять из себя эти санкции", - сказал Блинкен.Запад грозит России беспрецедентными санкциями с разрушительными последствиями для экономики и населения в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину. Российские власти отрицают наличие агрессивных устремлений в отношении соседней страны, но называют выходом за красные линии ее возможную интеграцию в НАТО."Я не буду это публично телеграфировать, но могу сказать вам с большой уверенностью, что уже проделан колоссальный объем работы. Налицо очень тесная координация, сотрудничество и очень высокое взаимопонимание в отношении мер, которые будут предприняты в случае возобновления российской агрессии против Украины", - заявил Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html
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в мире, киев, сша, евросоюз, нато, энтони блинкен, россия, анналена бербок
22:35 05.01.2022
 
Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России

Госсекретарь Блинкен отверг сообщения о спорах с союзниками из-за санкций против России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками детально проработали пакет коллективных санкций, которые грозят России в случае обострения вокруг Украины, и добились высокого уровня взаимопонимания в этом вопросе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
Выступая на пресс-конференции после переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок, он опроверг слухи о расхождениях в подходах коллективного Запада.
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"На протяжении последних недель мы очень плотно работали... с государствами-партнерами, напрямую с Евросоюзом, вдавались с мельчайшие детали того, что будут представлять из себя эти санкции", - сказал Блинкен.
Запад грозит России беспрецедентными санкциями с разрушительными последствиями для экономики и населения в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину. Российские власти отрицают наличие агрессивных устремлений в отношении соседней страны, но называют выходом за красные линии ее возможную интеграцию в НАТО.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
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"Я не буду это публично телеграфировать, но могу сказать вам с большой уверенностью, что уже проделан колоссальный объем работы. Налицо очень тесная координация, сотрудничество и очень высокое взаимопонимание в отношении мер, которые будут предприняты в случае возобновления российской агрессии против Украины", - заявил Блинкен.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреКиевСШАЕвросоюзНАТОЭнтони БлинкенРоссияАнналена Бербок
 
 
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