https://ria.ru/20220105/blinken-1766677558.html

Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России

Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России - РИА Новости, 05.01.2022

Блинкен ответил на сообщения о спорах союзников из-за санкций против России

США вместе с союзниками детально проработали пакет коллективных санкций, которые грозят России в случае обострения вокруг Украины, и добились высокого уровня... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:35

2022-01-05T22:35

2022-01-05T22:35

в мире

киев

сша

евросоюз

нато

энтони блинкен

россия

анналена бербок

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США вместе с союзниками детально проработали пакет коллективных санкций, которые грозят России в случае обострения вокруг Украины, и добились высокого уровня взаимопонимания в этом вопросе, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Выступая на пресс-конференции после переговоров с германской коллегой Анналеной Бербок, он опроверг слухи о расхождениях в подходах коллективного Запада."На протяжении последних недель мы очень плотно работали... с государствами-партнерами, напрямую с Евросоюзом, вдавались с мельчайшие детали того, что будут представлять из себя эти санкции", - сказал Блинкен.Запад грозит России беспрецедентными санкциями с разрушительными последствиями для экономики и населения в случае реализации приписываемых ей планов вторжения на Украину. Российские власти отрицают наличие агрессивных устремлений в отношении соседней страны, но называют выходом за красные линии ее возможную интеграцию в НАТО."Я не буду это публично телеграфировать, но могу сказать вам с большой уверенностью, что уже проделан колоссальный объем работы. Налицо очень тесная координация, сотрудничество и очень высокое взаимопонимание в отношении мер, которые будут предприняты в случае возобновления российской агрессии против Украины", - заявил Блинкен.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

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в мире, киев, сша, евросоюз, нато, энтони блинкен, россия, анналена бербок