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США отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности
США отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности - РИА Новости, 05.01.2022
США отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности
США не планируют по пунктам отвечать на предложения России по стратегической безопасности, заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:44
2022-01-05T21:27
в мире
сша
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА новости. США не планируют по пунктам отвечать на предложения России по стратегической безопасности, заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.По словам Псаки, в Вашингтоне не знают, чем обернутся переговоры с Москвой, но подойдут к ним прагматично, с целью достичь результата.Она добавила, что в ряде областей возможен прогресс, если российские представители "придут к столу переговоров с готовностью к этому".Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как подчеркивал Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.Стороны договорились о переговорах по гарантиям безопасности по трем трекам: 10 января Россия — США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД, 12 января заседание Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
https://ria.ru/20220104/bayden-1766539845.html
https://ria.ru/20220101/bezopasnost-1766372224.html
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в мире, сша, россия, нато
20:44 05.01.2022 (обновлено: 21:27 05.01.2022)
 
США отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности

Псаки: США не будут по пунктам отвечать на предложения России по безопасности

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
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ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА новости. США не планируют по пунктам отвечать на предложения России по стратегической безопасности, заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"От России поступил ряд предложений, <...> президент Байден дал ясно понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них, но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах, потому, что, исходя из имеющегося опыта, мы не ведем переговоры публично и потому, что многие из предложений не заслуживают такого ответа", — сказала она.

По словам Псаки, в Вашингтоне не знают, чем обернутся переговоры с Москвой, но подойдут к ним прагматично, с целью достичь результата.
Она добавила, что в ряде областей возможен прогресс, если российские представители "придут к столу переговоров с готовностью к этому".
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Как подчеркивал Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
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В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
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