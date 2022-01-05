20:44 05.01.2022 (обновлено: 21:27 05.01.2022)
США отказались по пунктам отвечать на предложения России по безопасности
Псаки: США не будут по пунктам отвечать на предложения России по безопасности
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellАмериканские военные в аэропорту Кабула
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
"От России поступил ряд предложений, <...> президент Байден дал ясно понять, что мы можем достичь прогресса по некоторым из них, но некоторые из них нежизнеспособны. Мы не отвечаем на них пункт за пунктом и не планируем делать этого на предстоящих переговорах, потому, что, исходя из имеющегося опыта, мы не ведем переговоры публично и потому, что многие из предложений не заслуживают такого ответа", — сказала она.
По словам Псаки, в Вашингтоне не знают, чем обернутся переговоры с Москвой, но подойдут к ним прагматично, с целью достичь результата.
Она добавила, что в ряде областей возможен прогресс, если российские представители "придут к столу переговоров с готовностью к этому".
Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как подчеркивал Владимир Путин, дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Стороны договорились о переговорах по гарантиям безопасности по трем трекам: 10 января Россия — США в формате стратегического диалога на уровне представителей МИД, 12 января заседание Россия — НАТО, днем позже должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.
В преддверии переговоров 30 декабря Джо Байден и Владимир Путин провели 50-минутную телефонную беседу. По сообщениям Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
31 декабря 2021, 23:33Байден заявил, что рассчитывает на прогресс в переговорах с Россией