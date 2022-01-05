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Россия ждет конкретных результатов от диалога с НАТО, заявили в МИД

Россия ждет конкретных результатов от диалога с НАТО, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2022

Россия ждет конкретных результатов от диалога с НАТО, заявили в МИД

России нужны конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности, Москва настроена на предметный и оперативный разговор, но вести переговоры ради... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:15

2022-01-05T10:15

2022-01-05T10:15

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александр грушко

нато

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. России нужны конкретные результаты от диалога с НАТО по гарантиям безопасности, Москва настроена на предметный и оперативный разговор, но вести переговоры ради переговоров не будет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Правда состоит в том, что, действительно, мы хотим разговор вести предметно, оперативно, потому что ситуация этого требует, и, конечно, во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров", - добавил Грушко.Генеральный секретарь НАТО во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы европейской безопасности, которые в первую очередь связаны с Украиной.Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220104/oon-1766579394.html

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сша, вена, александр грушко, нато, совет россия-нато, обсе, россия