https://ria.ru/20220105/berkut-1766669442.html

В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут"

В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут" - РИА Новости, 05.01.2022

В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут"

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива считает, что расформированному спецподразделению милиции "Беркут"... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T20:47

2022-01-05T20:47

2022-01-05T20:47

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мвд украины

арсен аваков

илья кива

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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива считает, что расформированному спецподразделению милиции "Беркут" необходимо поставить памятники и возродить его."Глядя на все, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придет время и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги! Мы возродим подразделение и вернём доброе имя тех, кто, вопреки всему, защищал закон и порядок. "Беркут" - герои нашего времени! На их примере, должны воспитываться подрастающие поколения!" - написал Кива в своем Telegram-канале.В конце февраля 2014 года бывший тогда уполномоченным Верховной рады по контролю над деятельностью МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о расформировании специального подразделения милиции "Беркут". Причиной ликвидации подразделения Аваков назвал его "полную дискредитацию перед украинским народом".

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766105081.html

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в мире, украина, мвд украины, арсен аваков, илья кива