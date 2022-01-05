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В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут"
В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут" - РИА Новости, 05.01.2022
В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут"
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива считает, что расформированному спецподразделению милиции "Беркут"... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T20:47
2022-01-05T20:47
в мире
украина
мвд украины
арсен аваков
илья кива
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КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива считает, что расформированному спецподразделению милиции "Беркут" необходимо поставить памятники и возродить его."Глядя на все, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придет время и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги! Мы возродим подразделение и вернём доброе имя тех, кто, вопреки всему, защищал закон и порядок. "Беркут" - герои нашего времени! На их примере, должны воспитываться подрастающие поколения!" - написал Кива в своем Telegram-канале.В конце февраля 2014 года бывший тогда уполномоченным Верховной рады по контролю над деятельностью МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о расформировании специального подразделения милиции "Беркут". Причиной ликвидации подразделения Аваков назвал его "полную дискредитацию перед украинским народом".
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в мире, украина, мвд украины, арсен аваков, илья кива
20:47 05.01.2022
 
В Раде призвали возродить спецподразделение "Беркут"

Депутат Рады Кива призвал возродить спецподразделение "Беркут"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива считает, что расформированному спецподразделению милиции "Беркут" необходимо поставить памятники и возродить его.
"Глядя на все, что происходит, ещё больше начинаешь уважать ребят из спецподразделения милиции "Беркут"! Они выполнили свой долг и остались верны присяге, сохранив честь! Придет время и мы поставим им памятники, их имена будут записаны в истории Украины как пример доблести и отваги! Мы возродим подразделение и вернём доброе имя тех, кто, вопреки всему, защищал закон и порядок. "Беркут" - герои нашего времени! На их примере, должны воспитываться подрастающие поколения!" - написал Кива в своем Telegram-канале.
В конце февраля 2014 года бывший тогда уполномоченным Верховной рады по контролю над деятельностью МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о расформировании специального подразделения милиции "Беркут". Причиной ликвидации подразделения Аваков назвал его "полную дискредитацию перед украинским народом".
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В миреУкраинаМВД УкраиныАрсен АваковИлья Кива
 
 
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